СБУ вивчає оприлюднені у ЗМІ записи розмови нібито Суркова та Медведчука – пресслужба

Служба безпеки України вивчає оприлюднені у ЗМІ записи розмови нібито колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та народного депутата Віктора Медведчука. Про це повідомили у коментарі Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

«Дані записи ретельно вивчаються слідчими та оперативними підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення», – розповіли в СБУ.

Віктор Медведчук та Владислав Сурков поки не коментували цю інформацію.

Раніше «Цензор.нет» оприлюднив запис розмови нібито Суркова і Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі. У зв'язку з цим перший заступник голови парламентської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко виступив за створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді через можливі переговори Медведчука і Суркова.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.