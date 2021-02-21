Санкції щодо Медведчука: які сигнали отримав Кремль та як реагує світ?

Президент України Володимир Зеленський увечері 20 лютого підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще шести фізичних осіб і 19 юридичних. США вітають таке рішення РНБО, тоді як Росія назвала дії української влади «загрозою для демократії».

Як на санкціії щодо Медведчука відреагували у світі? Які сигнали отримав Кремль та особисто Володимир Путін та якими можуть бути подальші кроки Росії щодо України?

Коли стало відомо про рішення РНБО, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введення санкцій проти Віктора Медведчука – «це тривожна інформація», яка може привести до військового вирішення на Донбасі. За його словами, в діях української влади Кремль вбачає репресії стосовно медіа, громадян та політиків.

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що рішення української влади має бути засуджено іншими країнами, які виступають за права людини. За його словами, ці санкції стануть «серйозним викликом для демократії»

На заяву Володіна відреагував британсько-канадський політолог українського походження Тарас Кузьо. Він зауважив, що стосовно захисту ЗМІ, Росії варто було б розпочати з себе.

«Добре зроблено, Зеленський», – написав у своєму твітері Андерс Ослунд, експерт американського неурядового аналітичного центру «Атлантична рада» (Atlantic Council). Він називає Медведчука «агентом Путіна в Україні» та акцентує увагу на позитивну реакцію українських користувачів соцмереж стосовно санкції щодо Медведчука.

У посольстві США заявили про підтримку рішення РНБО України. А також нагадали, що Медведчук перебуває під санкціями США з 2014 року «за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України».

Мелінда Герінґ, заступниця директора Євразійського центру «Атлантична рада», поділилася дописом експрем'єра України Олексія Гончарука у твітері, де він зазначає, що санкції проти Медведчука – це «правильне по суті рішення».

Україні варто бути готовою до того, що тепер Москва буде влаштовувати різні провокації, вважає російський філософ та соціолог Ігор Чубайс. Зокрема, напад на українського прикордонника в Санкт-Петербурзі, що стався 19 лютого, фактично у день, коли РНБО оголосило про запровадження санкцій, Чубайс вважає невипадковим.

«Я впевнений, що такі дії є керованими, це міг бути знак Києву від Кремля, що там спостерігають за Україною і будуть діяти у відповідь», – говорить Чубайс.

На його думку, санкції проти Медведчука свідчать, що Зеленський, нарешті, збагнув, що з Кремлем домовитися неможливо.

Кремль не тримає слово. І діалогу з Кремлем бути не може

«Я допускаю, що Зеленський, як політик недосвідчений, раніше розраховував, що йому вдасться якимсь чином із Кремлем домовитися і зупинити стрілянину на Донбасі. Можливо, Зеленський збагнув, що з його мирного плану нічого не виходить, тому що Кремль – це не та інституція, з якою можна домовлятися, Кремль не тримає слово. І діалогу з Кремлем бути не може», – зазначає Ігор Чубайс.

Схожу думку висловив і російський незалежний політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, коли Зеленський прийшов до влади, у Кремлі це сприйняли, як перемогу і сподівалися, що новообраний український президент буде, здебільшого, погоджуватися на умови Росії, проте, отримавши політичний досвід, він зайняв більш жорстку позицію, аніж сподівалися у Москві.

Якщо Україна має інтереси, значить український президент буде їх відстоювати. Ось який сигнал отримав Кремль

«Якщо говорити про сигнал, який Зеленський дав Кремлю, то цей сигнал дуже простий: Україна суверенна держава. Не важливо, хто є президентом – Порошенко, чи Зеленський. Якщо Україна має інтереси, значить український президент буде їх відстоювати. Ось який сигнал отримав Кремль», – говорить Орєшкін.

Санкції щодо Віктора Медведчука та його оточення мають два різні виміри – юридичний та політичний, зазначає Андрій Окара, політолог та кандидат юридичних наук. Загалом, каже Окара, історія з санкціями є «досить контраверсійною», оскільки, з одного боку, проукраїнське активне суспільство новину про санкції щодо Медведчука хоч і сприйняло позитивно, але з юридичної точки зору до цього рішення є питання.

«Юридичний аспект цієї ситуаціє є дуже незрозумілим, непрозорий і неочевидний. Юридична непрозорість створює додаткові проблеми, які можуть позначитися не лише в межах Віктора Медведчука, але й вплинути на все українське правове поле. Це створює додаткові виклики » – каже Андрій Окара. Адже наразі влада не дала чіткої відповіді, чому проти Медведчука та його оточення запровадили санкції, а не відкрили кримінальні справи за статтею «фінансування тероризму».

Раніше, коментуючи санкції стосовно телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина документів, на основі яких вводилися санкції, є засекреченими.

«Коли влада йде на такі кроки, як запровадження санкцій, навіть якщо вони користуються великою підтримкою громадянського суспільства, як в данному випадку, то потрібна абсолютна (юридична – ред.) прозорість»– зазначає Андрій Окара.