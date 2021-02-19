У Росії поранили українського прикордонника – ДПСУ

У російському Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України 19 лютого був поранений український прикордонник, повідомила Державна прикордонна служба.

«На військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав невідомий чоловік. Він завдав прикордоннику два ножових поранення», – йдеться в повідомленні.

Речник прикордонслужби Андрій Демченко у коментарі Радіо Свобода повідомив, що загрози життю пораненого немає.

«Лише два удари прийшлося на військовослужбовця, фактично було поранено стегно і пах. Одразу на місце було викликано карету швидкої, інший військовослужбовець ДПСУ, який також перебував там, надавав всю необхідну первинну медичну допомогу. Далі вже в лікувальному закладі військовослужовець був оглянутий лікарями. На щастя, за їхніми словами, загрози його життю нічого не становить», – повідомив Демченко.

За його словами, стан здоров’я пораненого прикордонника «фактично є стабільним».

«Він фактично є комендантом генконсульства і виконує задачі по охороні дипустанови нашої країни. Невідомий подзвонив у двері, і прикордонник лише встиг запитати «Ви з якого питання?», він відразу вихопив ніж і завдав кілька ударів по нашому військовослужбовцю. Однак лише реакція прикордонника звела фактично нанівець наміри нападника», – додав речник ДПСУ.

Нападник виявився 34-річним громадянином Росії, мотиви його дій невідомі, сказав Демченко.

На запитання, чи відкривали кріминальне провадження у цій справи, речник сказав: «Такої інформації в мене немає, цим питанням займаються слідчі органи Міністерства внутрішніх справ Росії».

Як додали в ДПСУ, попередньо відомо, що підозрюваний у нападі був записаний на прийом в Генконсульство. На місці події працюють слідчі, додали у ДПСУ.