Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще шести фізичних осіб і 19 юридичних.

«Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – мовиться в указі, оприлюдненому Офісом президента.

Санкції запроваджено на три роки.

Вони, зокрема, передбачають:

блокування активів

обмеження торговельних операцій

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань

заборону на виведення капіталу з країни

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

Санкції запровадили проти восьми фізичних осіб:

Костянтин Вацьковський (Росія)

Віталій Донченко (Росія)

Наталія Лавренюк (Україна)

Сергій Лісогор (Росія)

Олександр Маслюк (Росія)

Оксана Марченко (Україна)

Віктор Медведчук (Україна)

Михайло Попов (Росія).

Також обмеження застосовано до 19 юридичних осіб:

EVIRER LTD (зареєстрована в ОАЕ)

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британські Віргінські острови)

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британські Віргінські острови)

SANDGATE COMMERCE LTD (Британські Віргінські острови)

WHPA AVIA LTD (Британські Віргінські острови)

Акціонерне товариство «НЗНП Менеджмент» (Росія)

Акціонерне товариство «Новошахтинський завод нафтопродуктів» (Росія)

Акціонерне товариство «Фармацевт плюс» (Росія)

Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дон Експорт» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ИСС-Софт» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІндаСофт» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Роузвуд Шиппінг» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Донські Вуглі» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕК» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гемодженікс» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медобладнання» (Росія)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» (Росія)

Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти «Севастопольський державний університет» Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації (окупований Крим)

19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.

У партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».

У посольстві США заявили про підтримку рішення РНБО України запровадити санкції проти низки осіб, зокрема, проти проросійського політика Віктора Медведчука. Також у посольстві нагадали, що Медведчук перебуває під санкціями США «за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України».