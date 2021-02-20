Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Медведчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, та ще шести фізичних осіб і 19 юридичних.
«Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України», – мовиться в указі, оприлюдненому Офісом президента.
Санкції запроваджено на три роки.
Вони, зокрема, передбачають:
- блокування активів
- обмеження торговельних операцій
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань
- заборону на виведення капіталу з країни
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
Санкції запровадили проти восьми фізичних осіб:
- Костянтин Вацьковський (Росія)
- Віталій Донченко (Росія)
- Наталія Лавренюк (Україна)
- Сергій Лісогор (Росія)
- Олександр Маслюк (Росія)
- Оксана Марченко (Україна)
- Віктор Медведчук (Україна)
- Михайло Попов (Росія).
Також обмеження застосовано до 19 юридичних осіб:
- EVIRER LTD (зареєстрована в ОАЕ)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Британські Віргінські острови)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Британські Віргінські острови)
- SANDGATE COMMERCE LTD (Британські Віргінські острови)
- WHPA AVIA LTD (Британські Віргінські острови)
- Акціонерне товариство «НЗНП Менеджмент» (Росія)
- Акціонерне товариство «Новошахтинський завод нафтопродуктів» (Росія)
- Акціонерне товариство «Фармацевт плюс» (Росія)
- Приватна компанія з обмеженою відповідальністю «Sportmaster Operations Pte. Ltd» (Сингапур)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дон Експорт» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ИСС-Софт» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІндаСофт» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Роузвуд Шиппінг» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Донські Вуглі» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОТЕК» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Гемодженікс» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Медобладнання» (Росія)
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» (Росія)
- Федеральний державний автономний учбовий заклад вищої освіти «Севастопольський державний університет» Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації (окупований Крим)
19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».
Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.
У партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».
У посольстві США заявили про підтримку рішення РНБО України запровадити санкції проти низки осіб, зокрема, проти проросійського політика Віктора Медведчука. Також у посольстві нагадали, що Медведчук перебуває під санкціями США «за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ