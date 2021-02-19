В ОПЗЖ назвали санкції проти Медведчука «репресіями» і «знищенням демократії»

«Опозиційна платформа – За життя» різко розкритикувала рішення Ради національної безпеки й оборони запровадити санкції проти голови політради цієї партії, народного депутата Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також проти соратника Медведчука, народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і його цивільної дружини Наталії Лавренюк. В ОПЗЖ назвали такий крок «знищенням української демократії».

«ОПЗЖ оцінює рішення РНБО щодо запровадження персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їхніх сімей як спланований акт політичних репресій. Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і нанести удар по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Ніяких законних підстав для цієї позасудової розправи не існує», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті партії.

В ОПЗЖ наголосили, що ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і будуть «робити все, щоб вона була доведена до кінця».

19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками засідання, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму».

Данілов відмовився назвати перелік санкцій, заявивши, що невдовзі буде опублікований указ президента, що вводить в дію рішення РНБО, де буде повний список.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.