ЦПК дослідив, як і за які кошти підсанкційний Козак купував ZiK, «112 Україна» і NewsOne

Центр протидії корупції опублікував розслідування, в якому йдеться про те, як і за які кошти депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак купував телеканали ZiK, «112 Україна» та NewsOne в 2018-2019 роках.

Як пише ЦПК у статті на «Українській правді», на початку кар'єри Козак не мав статків, які дозволили б йому збудувати медіаімперію, скажімо, його кіпрська компанія Turul Investments у перші роки свого існування (2012-2015) була збитковою. Основні фінансові надходження в 2013-2015 роках вона отримувала у вигляді багатомільйонних кредитів, виданих на пільгових умовах від інших пов'язаних між собою офшорних фірм. Кредити часто не поверталися і списувалися в ході фінансових маніпуляцій, йдеться в розслідуванні.

«Так тривало аж до грудня 2017 року, коли нардеп нарешті вперше декларує отримання дивідендів від Turul Investments на суму 36 301 320 гривень. Ця кіпрська фірма надалі стає основним джерелом прибутків Козака, які щорічно зростають в геометричній прогресії – 128 188 274 гривень в 2018 році та 237 445 075 гривень в 2019 році», – йдеться в розслідуванні.

Потім, за даними ЦПК, була ще низка фінансових операцій із дочірніми та партнерськими компаніями, зокрема, з Teteos Global Limited (нею керує цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк, яку Медведчук називає «подругою своєї дружини») – ця компанія видобуває нафту в Росії та продає її на Захід. Розслідуванням цих зв'язків займались «Схеми».

Аудиторських звітів за 2018-2019 роки кіпрської компаній Козака Turul Investments немає в публічному доступі, тому авторам розслідування невідоме походження великих дивідендів депутата за той період. Проте «вірогідно, що стара схема збереглася, і це просто кредити від офшорок його незадекларованої дружини, на яку записана частка російського нафтового бізнесу Віктора Медведчука», пише ЦПК.

Саме за ці дивіденди в жовтні 2018 року Козак придбав телеканал NewsOne, йдеться в розслідуванні. Вартість цього активу становила понад 41 мільйон гривень. Через три місяці, в грудні 2018 року, соратник Медведчука купує телеканал «112 Україна» за майже 73 мільйона гривень, пишуть розслідувачі.

Влітку 2019 року Тарас Козак додає до своєї власності ZiK. Точна вартість телеканалу розслідувачам невідома. Утім, вказано, що статутний капітал кіпрської компанії, на яку попередній власник Петро Димінський оформив ZiK, становив близько 17 тисяч євро. Тоді медіа-менеджери оцінювали телеканал у 15-20 мільйонів доларів. Водночас сам Димінський наприкінці 2017 року начебто починав торг з суми 53 мільйонів доларів.

Операції з придбання принаймні двох із трьох телеканалів (NewsOne та 112), Козак провів у Білорусі, що підтверджується даними з його електронних декларацій, пише ЦПК.

Радіо Свобода неодноразово намагалося зв'язатись із Тарасом Козаком, щоб отримати коментар щодо походження його активів для купівлі телеканалів, утім, безрезультатно. У коментарях іншим медіа він відкидав звинувачення у незаконному набутті статків і заявляв, що рішення РНБО та президента Володимира Зеленського запровадити щодо нього і його телеканалів санкції є цензурою та політичним переслідуванням. Його соратники для оскарження цього рішення надіслали відповідні позови до Верховного суду. Суд повідомив, що поки що справи за позовами не відкривав.

Служба безпеки України повідомила Радіо Свобода, що розслідує справу про незаконне придбання вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, і подальший продаж його в Росію. При цьому відомство не уточнило, чи стосується справа Козака.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».