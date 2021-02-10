Опитування: 49% українців підтримують санкції проти «каналів Медведчука», 41% – проти

49% українців підтримують застосування санкцій проти телеканалів «112.Україна», NewsOne і ZIK, 41% – не підтримують, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного cоціологічною групою «Рейтинг» 6-8 лютого.

Згідно з опитуванням, знають про таке рішення 78%, не знають – 21%.

«З моменту введення санкцій рівень підтримки цього рішення зріс з 42 до 49%, натомість кількість критиків зменшилась з 47 до 41%», – вказують автори дослідження.

При цьому, серед опитаних, які знають про рішення, рівень його підтримки ще вищий (57%), а кількість критиків менша (37%) – йдеться в опитуванні.

Згідно з дослідженням, 72% опитаних підтримують запровадження державою санкцій проти фізичних і юридичних осіб України, якщо їхня діяльність шкодить інтересам держави (46% однозначно підтримують, 26% – скоріше підтримують). Натомість, у разі наявності доказів причетності цих осіб до терористичної діяльності або сепаратизму, рівень підтримки санкцій проти них зростає до 85% (67% – однозначно підтримують, 18% – скоріш підтримують).

Опитування проводили з 6 по 8 лютого серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім окупованих територій Криму й Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів.

Верховний суд отримав два позови із вимогою скасувати санкції проти каналів Козака.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.