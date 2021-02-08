Експерти у США прокоментували блокування «каналів Медведчука» в Україні

В інтерв’ю американському ЗМІ Axios президент України Володимир Зеленський заявив, що «у світі вже давно інформаційна зброя потужніша за ядерну». Після цього президент запровадив санкції проти власника трьох проросійських телеканалів в Україні. Американські експерти кажуть, що запит у суспільстві на це існував давно, і порівнюють такий крок із забороною російських телеканалів на початку війни з Росією.

Обов’язок і відповідальність уряду – захистити свій народ від таких атак. І зараз – найкращий для цього час

За словами Вільяма Тейлора, колишнього посла США в Україні, рівень дезінформації, який надходив через заблоковані канали, послідовно збільшувався.

«Це обов’язок і відповідальність уряду – захистити свій народ від таких атак. І зараз – найкращий для цього час», – заявив Тейлор.

Аналітик американського дослідницького центру «Атлантична рада» Андерс Ослунд, який раніше працював у наглядовій раді «Укрзалізниці», вважає, що заблоковані канали не мають нічого спільного із журналістикою.

«Вони є прямою інформаційною зброєю у війні проти України», – каже Ослунд.

Експерти вважають, що аргументи про свободу слова тут недоречні.

«Безглуздя. Протягом війни зазвичай ви запроваджуєте певний рівень цензури проти вашого ворога», – каже Ослунд.

«Вплив росіян на ці канали є настільки прямим і очевидним, що це аж дивує. Коли іноземний уряд із поглядами, які шкодять Україні, настільки прямо підтримує ці канали – це не свобода слова. Це, по суті, інформаційна атака на Україну», – заявив Тейлор.

У майбутньому може бути інший президент, або ж Зеленський сам змінить свою думку – і може почати використовувати рішення РНБО для закриття інших медіа, які йому не подобаються

Медіаекспертка Ніна Янковіч із вашингтонського «Центру Вілсона» погоджується, що з майданчиками для поширення дезінформації слід боротись, і не ставить під сумнів рішення української влади. Але її непокоїть, що це може відкрити шлях для переслідування інших ЗМІ в майбутньому.

«І хоча зараз не схоже, що Зеленський цього хоче, але в майбутньому може бути інший президент, або ж Зеленський сам змінить свою думку – і може почати використовувати рішення РНБО для закриття інших медіа, які йому не подобаються», – каже Янковіч.

Вона також відзначила, що протягом своєї президентської кампанії Зеленський згадував, що згорне деякі із заборон Петра Порошенка – на соціальні мережі «ВКонтактє», «Однокласснікі» і деякі вебсайти, які становлять загрозу національній безпеці.

На думку експертки, заборона зупинить великий потік російської дезінформації, але не покладе їй край.

Обурює, що Віктор Медведчук зараз по суті керує фракцією з 44 депутатів у Верховній раді. Російському агентові не місце в українському парламенті. Ось що має зараз обговорюватись

«Є багато інших векторів, через які Росія може прокласти шлях до інформаційної екосистеми. І ми навіть не говоримо, що відбувається в онлайні – там досі поширюють багато дезінформації: через сторінки й групи у фейсбуці, через телеґрам-канали. І впоратись із цим офісові президента набагато складніше», – вважає експертка.

Андерс Ослунд очікує, що після блокування цих телеканалів будуть інші, рішучіші кроки.

«Обурює, що Віктор Медведчук зараз по суті керує фракцією з 44 депутатів у Верховній раді. Російському агентові не місце в українському парламенті. Ось що має зараз обговорюватись. І я думаю, все до цього йде», – каже Ослунд.

Водночас базована в Бельгії Міжнародна федерація журналістів назвала блокування телеканалів політично мотивованим і позасудовим і закликала українську владу зняти заборону і «поважати свободу інформації».

Матеріал був уперше опублікований 4 лютого 2020 року.