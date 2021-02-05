Карт-бланш от Байдена: какую роль сыграла администрация США в закрытии 112 и Newsone?

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США поддержали решение СНБО Украины о санкциях в отношении политика Тараса Козака и его телеканалов 112, Zik и Newsone. «​США приветствуют усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные Украиной в защиту своего суверенитета», –​ сказано в заявлении посольства. Получила ли украинская сторона своеобразный карт-бланш от американцев на борьбу с российким влиянием в информпрострнстве?

Решение о санкциях было, скорее всего, согласовано с новой американской администрацией, полагает журналист-международник Иван Яковина. Передовал решению СНБО разговор министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкина, где, вероятно, обсуждался это вопрос. Новый президент США Джо Байден, считает Яковина, будет делать все возможное, чтобы очистить Украину от влияния соперничающей страны – России.

Выключение каналов было выстрелом в голову российскому влиянию: Путин лишился самого дорогого, самого ценного и любимого, что у него было в Украине

«Он хочет стать «иностранцем номер один» для Украины, – говорит он. – И выкинуть с этого места Путина. Выключение каналов было выстрелом в голову российскому влиянию– активов своего кума и близкого союзника Виктора Медведчука».

До разговора с Блинкеном, говорит обозреватель, у Владимира Зеленского были опасения на счет того, как отреагирует Запад: не будет ли упреков в наступлении на свободу слова. И он получил ответ.

«Когда стало ясно: Запад занят ровно тем же, чем Зеленский, то есть отбивает атаки Кремля, стало ясно, что Зеленский может действовать в этом направлении», – отмечает Яковина.

Старший научный сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» Адриан Каратницкий полагает, что одобрительная реакция из-за океана продиктована тем фактажом, который ему предоставили. Украина показала США доказательства связей Медведчука и Козака и их медиаструктуры с Россией и финансами оккупированных территорий.

Думаю, основное, что Зеленсий хотел через дипломатические каналы почувствовать, – это не будет ли негативной реакции на этот шаг

«Это поставило событие в юридическое русло: показало, что Украина теперь может это доказать. Я думаю, это было ключевым элементом в том, что запад спокойно воспринял закрытие этих телестанций», – считает Каратницкий.

Однако, ключевым, уверен он, было все-таки решение администрации Владимира Зеленского относительно каналов «пула Медведчука». В переходном периоде от Трампа к Байдену у администрации США не было достаточно времени, чтобы разработать детальные позиции по противодействию Росссии в гибридной войне: «Думаю, основное, что Зеленсий хотел через дипломатические каналы почувствовать, – это не будет ли негативной реакции на этот шаг. Это не ручное управление со стороны Вашингтона», – уверен Адриан Каратницкий.

Есть ли опасность, что Путин ответит на это наступлением на фронте? Больше в этом эфире: