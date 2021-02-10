Верховний суд повідомив, що поки не відкрив провадження за позовами щодо санкцій проти «каналів Медведчука»

Верховний суд визначився із двома позовами громадян, які оскаржують указ президента України про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким були застосовані санкції щодо трьох телеканалів: у розгляді одного відмовлено, щодо другого надано час на усунення недоліків. Про це повідомила у середу пресслужба Верховного суду.

Згідно з повідомленням, у позовній заяві громадянину відмовлено до усунення недоліків тому, що « позивач не навів обґрунтування про порушення оскаржуваним указом прав, свобод та інтересів, за захистом яких він звернувся до суду».

Крім того, суд зазначив, що відмовлено у відкритті провадження за ще однією позовною заявою, оскільки «фактично зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах та на захист прав інших осіб – юридичних осіб, які, за твердженнями позивача, є власниками телеканалів».

«8 лютого до суду надійшов ще один позов із подібними позовними вимогами (справа № 9901/26/21). Відповідно до КАС України Верховний суд має вирішити питання про відкриття провадження протягом п’яти днів з дня надходження до адміністративного суду позовної заяви (ч. 8 ст.171 КАС України)», – додали також у суді.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».