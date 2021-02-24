Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука – опитування

Понад половина (58%) українців підтримують рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 22-23 лютого.

Три чверті українців (75%) знають про це рішення РНБО.

«75% відповіли, що знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують). 58% підтримують рішення РНБО, 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знає про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% – протилежної думки», – йдеться в дослідженні.

Згідно з опитуванням, 52% українців вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівкою з боку США, 10% заявляють про тиск на опозицію.

Опитування проводили серед людей від 18 років в усіх областях, крім окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

Також, як поінформував Данілов, на частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладено арешт.

У партії «ОПЗЖ», головою політради якої є Віктор Медведчук, також назвали санкції проти нього «репресіями» і «знищенням демократії».