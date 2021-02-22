Санкції проти Медведчука і Марченко: реакція Кремля та майбутнє ОПЗЖ

РНБО застосувала санкції проти голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. До санкційного списку потрапило ще 6 фізичних осіб і 19 юридичних. Санкції пов'язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму». Обмеження зокрема передбачають блокування активів та анулювання ліцензій на користування надрами.

Дії влади Віктор Медведчук назвав анархією та беззаконням і заявив, що президент Зеленський перейшов останні моральні межі вдаривши по його дружині. Сама ж Оксана Марченко вирішили розпочати політичну кар’єру, вступивши до партії ОПЗЖ, щоб, як вона заявила, захищати український народ від «зеленого» безладу. Раніше українська влада застосувала санкції проти члена ОПЗЖ Тараса Козака та трьох телеканалів з орбіти Віктора Медведчука.

Яка реакція Кремля на санкції проти кума Путіна, чому санкції запроваджені саме зараз, яке політичне майбутнє Оксани Марченко та партії ОПЗЖ? Про це разом з експертами говоримо у програмі «Свобода Live».

Учасники програми:

Роман Кравець, журналіст «Української правди»;

Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна»;

Володимир Фесенко, політолог;

Дмитро Орєшкін, незалежний російський політолог.