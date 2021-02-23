Міністр: заборонена «трійка Медведчука» створила ТОВ зі 100 засновниками

В Україні створили товариство з обмеженою відповідальністю «Медіахолдинг «Новини», повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в телеграмі.

«Заборонена «Трійка Медведчука», що називала себе «Медіахолдинг «Новини» натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали. Зареєстровано цю ТОВку 18 лютого – буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі. Засновниками нового ТОВ є 100 осіб», – написав Ткаченко.

За його словами, кожен з них «скинувся» на створення ТОВ по одній гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ «Медіахолдінг «Новини» – 100 гривень.

«Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже, й увага з боку держави до їхньої «діяльності», – додав міністр.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».