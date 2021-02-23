Нацрада просить Окружний адмінсуд анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна».

«Як зазначає позивач – ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення», – розповіли в суді.

Наразі до суду надійшли три позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок.

Окружний адміністративний суд Києва вирішує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Телеканал «112 Україна» наразі не коментував позов Нацради.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».