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23 лютого 2021, Київ 19:00
Новини | Політика

Нацрада просить Окружний адмінсуд анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна»

Телеканал «112 Україна» з початку лютого перебуває під санкціями

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить Окружний адміністративний суд Києва анулювати ліцензію телеканалу «112 Україна».

«Як зазначає позивач – ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата у її проведенні, що згідно із законом – підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення», – розповіли в суді.

Наразі до суду надійшли три позови, у яких, зокрема, йдеться про призначення у різний період відповідних перевірок.

«Хто захоче – в інтернеті подивиться»: жителі Слов’янська про блокування «112 Україна», Zik і NewsOne
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«Хто захоче – в інтернеті подивиться»: жителі Слов’янська про блокування «112 Україна», Zik і NewsOne

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Окружний адміністративний суд Києва вирішує питання щодо відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

Телеканал «112 Україна» наразі не коментував позов Нацради.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

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