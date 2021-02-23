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23 лютого 2021, Київ 23:35
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Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)

Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)
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Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)

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Радіо Свобода запитало народних депутатів, як вони ставляться до санкцій проти Віктора Медведчука та чому вони вважають, що далі мають бути ще й кримінальні провадження?

19 лютого Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, який є кумом російського президента, Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. У партії ОПЗЖ, головою політради якої є Медведчук, назвали це «репресіями» і «знищенням демократії». Радіо Свобода запитало народних депутатів, як вони ставляться до санкцій проти Віктора Медведчука та чому вони вважають, що далі мають бути ще й кримінальні провадження?

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