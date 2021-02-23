19 лютого Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо 19 юридичних та 8 фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, який є кумом російського президента, Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. У партії ОПЗЖ, головою політради якої є Медведчук, назвали це «репресіями» і «знищенням демократії». Радіо Свобода запитало народних депутатів, як вони ставляться до санкцій проти Віктора Медведчука та чому вони вважають, що далі мають бути ще й кримінальні провадження?