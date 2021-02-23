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23 лютого 2021, Київ 11:20
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Росія зробила ставку на війну з Україною? (відео)

Росія зробила ставку на війну з Україною? (відео)
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Росія зробила ставку на війну з Україною? (відео)

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11 українських військових загинули на Донбасі за півтора місяці 2021 року. І це не дивлячись на перемир'я, яке було оголошено ще влітку. Cтріляли навіть під час приїзду на Донбас президента України Володимира Зеленського разом з іноземними послами. Чому загиблих на фронті стало більше? Чи стане це причиною, щоб закінчити режим припинення вогню? І чи готові в Україні вийти з переговорів із Росією в Мінську?

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