11 українських військових загинули на Донбасі за півтора місяці 2021 року. І це не дивлячись на перемир'я, яке було оголошено ще влітку. Cтріляли навіть під час приїзду на Донбас президента України Володимира Зеленського разом з іноземними послами. Чому загиблих на фронті стало більше? Чи стане це причиною, щоб закінчити режим припинення вогню? І чи готові в Україні вийти з переговорів із Росією в Мінську?