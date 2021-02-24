Цивільний житель загинув внаслідок обстрілу з боку бойовиків на Луганщині – штаб ООС

У Луганській області внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків загинув цивільний житель, повідомив 24 лютого пресцентр операції Об’єднаних сил.

«23 лютого збройні формування Росії вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині. Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець 1947 року народження. Близько 17:25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, попри намагання медиків врятувати йому життя, чоловік помер у лікарні.

У пресцентрі ООС наголосили, що такі дії підтримуваних Росією сил «вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей».

Матеріали щодо цього обстрілу направлять до СБУ, яка має ухвалити рішення про внесення відомостей до ЄРДР за статтею «терористичний акт», йдеться в повідомленні.

Раніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 20 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Проте обстріли там не припиняються.

У лютому голова української делегації у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що перемир’я у зоні бойових дій на Донбасі «вже просто немає».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.