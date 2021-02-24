Ситуація на Донбасі минулої доби: 20 обстрілів, 1 військовий загинув і 2 поранені

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 20 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

Згідно з повідомленням, боєць ЗСУ загинув біля Зайцева, де також був поранений військовий через відкриття бойовиками вогню в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

«Неподалік Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля ПІСКІВ – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник», – додали у штабі.

Від початку поточної доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил «контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», повідомляє штаб ООС.

На ресурсах угруповання «ЛНР» українськиї військових звинувачують в трьох обстрілах напередодні. В угурпованні «ДНР» інформації про обстріли за останні години немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.