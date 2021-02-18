«Кровь пролилась – а перемен нет»: жители Донетчины о Майдане

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В эти дни в Украине вспоминают о трагических событиях в центре Киева в 2013-2014 годах. Активное участие в Революции достоинства принимали и жители Донецкой области. С двумя активистами пообщался корреспондент Радио Донбасс.Реалии. Участники Майдана убеждены, что революция продолжается, ведь кровь мирных граждан была пролита, а глобальных изменений в Украине так и произошло.

Андрей Лоза, житель Бахмута. Избиение студентов на Майдане 30 ноября 2013 года Лоза называет «нечеловеческим поступком». Спустя восемь лет, делится Андрей, понятно, почему эти люди до сих пор служат в органах правопорядка.

«Потому что такие люди нужны, которые за дополнительную премию сделают то, что им скажут сделать», – убежден участник Майдана.

«Отлупили, уложили в автозак...»

Я ехал, думал, что все это можно остановить и сделать нормальные человеческие условия жизни в Украине

Лоза приехал на Революцию достоинства в Киев 1 декабря 2013 года. Вот как он объясняет свою мотивацию: «Тогда уже реально началось движение против даже не столько донецких, сколько против принципов «отката», «крышевания», захватов чужого имущества. И я ехал, думал, что все это можно остановить и сделать нормальные человеческие условия жизни в Украине».

Он вспоминает, что с другой стороны, в Мариинском парке, было много жителей Донецкой области. Они даже приходили на Майдан, чтобы поесть вкусную еду и взять какую-нибудь одежду. Потому что у приезжих земляков, говорит Лоза, была одна банка тушенки на два десятка человек и чай не настоявшийся.

19 января 2014 года на улице Грушевского Андрея задержали силовики. И это несмотря на то, что при себе на видном месте у него были и удостоверение журналиста, и удостоверение помощника народного депутата.

Отлупили, уложили в автозак, несколько часов возили

«Я был задержан людьми в черном, которые передали меня людям в амуниции «Беркута». Отлупили, уложили в автозак, несколько часов возили из райотдела в райотдел. Потом закрыли в ИВС, потом – суд. Из суда – в СИЗО», – описывает обстоятельства задержания активист.

Андрея подозревали в организации массовых беспорядков. Суд присудил ему домашний арест в Бахмуте. А 18 февраля 2014 года, как раз в момент наибольшего обострения на Майдане, Андрей Лоза приехал на суд в Киев, и с него сняли все обвинения.

Гранаты, увечья и смерть

18 февраля, рассказывает житель Бахмута, было огромное мирное шествие. Погода выдалась солнечная, настроение было хорошее. А потом началось столкновение, со стороны силовиков полетели гранаты.

Один погиб из-за того, что граната взорвалась на уровне лица

«И я увидел, когда парень хотел гранату отбросить назад, – но не успел, и ему оторвало кисть. Потому что «беркута» бросали гранаты с задержкой. И с Ивано-Франковской области один погиб из-за того, что граната взорвалась на уровне лица, артерия была разорвана, и он очень быстро умер», – делится Андрей памятью о 18 февраля 2014 года.

Он говорит, что гранаты взрывались разных типов, а еще стреляли с крыш домов. Потом была команда к отступлению, и все побежали.

Если кто-то падал, то бежали по человеку, потому что это паника

«Отступать надо спиной в сторону отступления. Но большинство людей – гражданские. Они развернулись и начали просто бежать. Если кто-то падал, то бежали по человеку, потому что это паника. И «Беркут» так жестко начал догонять», – рассказал очевидец.

В этот же день Андрею пришлось вывозить оргтехнику из пресс-центра. С компьютерами вышли возле памятника Шевченко неподалеку от главного управления МВД. В том же районе находились офисы, в том числе, утверждает Лоза, и компаний Рината Ахметова.

Я им что-то ответил, как говорят, «по-донецки», – они прошли мимо

«И видим, что с той стороны, где те офисы, идут около ста человек в новых касках и с новыми битами. Они направлялись на Майдан. Проходят мимо нас, обращаются ко мне. А я думаю так: компьютер спереди и сбоку, на голове каска. И, если начнут бить, приблизительно понял, как получу повреждения. Но я им что-то ответил, как говорят, «по-донецки», – они прошли мимо», – описывает Лоза реалии Киева того времени.

Революция не закончилась – участник Майдана

Житель Бахмута был на Майдане в то время, когда там прощались с убитыми побратимами. Андрей говорит, что прекрасно понимает, за что участники Революции достоинства отдали жизни. Вот только вместо глобальных перемен, делится Андрей, в Украине власти довольствуются какими-то полумерами.

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Коррупция как была, так и осталась во всех сферах. Судебная система как была бестолковая, так и осталась

«Были надежды, что у нас все кардинально изменится, что у нас не будет того, что уже было. А сейчас мы видим что? Что ничего не изменилось! Изменилось, может, процентов на 10-15. Революция – она должна закончится победой. У нас этого не произошло. Кровь пролилась, и что? А изменения не произошли. Коррупция как была, так и осталась во всех сферах. Судебная система как была бестолковая, так и осталась», – сообщил нам участник Революции Достоинства.

Через несколько месяцев после того, как с Майдана убрали палатки, Андрей Лоза добровольно стал бойцом батальона «Січ».

«Мы должны становиться демократическим государством» – Лилеев

Я чувствовал злость и готовность к решительным действиям

Сергей Лилеев, житель Славянска, несколько раз приезжал на Майдан, чтобы поддержать побратимов. Он вспоминает, что почувствовал, когда увидел кадры избиения силовиками студентов: «Злость. Ощущение, что нам надо уже заканчивать правление этого человека и этой партии (Виктора Януковича и Партии регионов – ред.), которые душили любые проявления демократии в обществе. И когда они начали их душить таким образом, то нам надо было уже решительно действовать. Я чувствовал злость и готовность к решительным действиям».

Лилеев вспоминает, что во время первого приезда сразу же встретил на Майдане друзей и знакомых по общественной деятельности и митингам. По словам Сергея, много протестующих было и из области, и из самого Донецка. А вот страха не было, ведь житель Славянска с 2010 года занимается в регионе общественной деятельностью, и на то время ему уже неоднократно угрожали.

Что же увидел Сергей Лилеев на Майдане?

Увидел стремление людей к свержению тоталитарного режима, к демократии

«Увидел стремление людей к победе, к свержению тоталитарного режима, к демократии», – делится Лилеев памятью о Майдане.

По словам жителя Славянска, майдановцы выступили за демократию и европейское будущее страны. Лилеев убежден в том, что Революция достоинства не окончена, она продолжается и в окопах на Донбассе, и на мирной территории Украины.

«На войне мы должны защищать себя от России, но еще мы должны становиться более демократическим государством. Нам нужен более качественный уровень политикума, людей, которые управляют государством», – убежден Лилеев.

То, что обстоятельства смертей в центре Киева еще не расследованы, а виновные не привлечены к ответственности, Лилеев ставит в вину и прошлой, и нынешней власти. По мнению Сергея, чиновники просто в этом не заинтересованы.

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