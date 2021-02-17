Верховна Рада визнала Євромайдан історичною подією та закликала розслідувати злочини проти учасників

Парламент підтримав заяву «у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності», якою визнає події 2013-2014 років ключовим моментом українського державотворення.

Відповідне рішення депутати ухвалили 17 лютого, у переддень річниці початку масових розстрілів на Майдані незалежності.

Постанову «Про Заяву Верховної Ради України у зв’язку з шостою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності» підтримали 295 народних депутатів:

«Слуга народу» – 200

«Європейська солідарність» – 24

«Батьківщина» – 20

«За майбутнє» – 12

«Голос» – 15

«Довіра» – 16

позафракційні – вісім

Проти висловилися 17 представників «Опозиційної платформи – За життя» та один народний депутат від «Слуги народу» – Максим Бужанський. Двоє його колег по фракції, Євгеній Шевченко та Євгеній Брагар, утрималися. Загалом утрималися 10 парламентарів, ще 38 не голосували.

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Один із парламентарів, які виступали перед голосуванням, представник правлячої партії Микита Потураєв запропонував внести технічну правку в постанову, оскільки вона ухвалена в сьому річницю Революції гідності.

Документ, ініційований групою депутатів на чолі з Олександрою Устіновою («Голос»), проголошує зокрема таке:

узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення прав і свобод людини

Революція гідності — один з ключових моментів українського державотворення та виразник національної ідеї свободи

розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності має бути завершене і проведене ефективно, винні мають постати перед судом та в ході справедливого та неупередженого процесу притягнуті до відповідальності

українці та іноземці віддали життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України

акти приниження людської гідності, які відбувалися шість років тому в самому серці України — на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та різних міст, селищ та сіл по всій державі, не мають повторитися.

події Революції Гідності, анексія Криму, збройна агресія Росії та окупація нею окремих районів Донецької та Луганської областей сталися, поміж іншого, внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч національним інтересам України

протиправна діяльність окремих працівників підрозділів міліції особливого призначення «Беркут», міліціонерів, військовослужбовців внутрішніх військ, судових виконавців, прокурорів, суддів та інших посадових і службових осіб під час Революції Гідності засуджується як така, що завдала непоправної шкоди державі та суспільству

держава або окремі посадові особи не можуть свавільно обмежувати свободу зібрань. Випадки, коли свободу зібрань може бути обмежено, передбачені Конституцією України і не можуть тлумачитися розширювально

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.