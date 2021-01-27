Інститут нацпам’яті: «Не дивує, що Портнов намагається відбилити дії силовиків на Майдані»

В українському сегменті мережі «ТікТок» активно ширяться звернення під хештегом #Портновпротиісторії. Таку хвилю здійняло повідомлення від юриста та ексголови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова про те, що він через суд домігся перегляду підручників з історії для 5 та 11 класів в розділі щодо Революції гідності.

Рішення за позовом Портнова виніс Окружний адміністративний суд Києва, з яким вже пов’язано чимало скандалів.

Відреагували на це рішення не лише тіктокери, його проаналізували адвокати, автор підручника, а також представники Українського інституту національної пам’яті і Міністерства освіти та науки ексклюзивно для Радіо Свобода.

21 січня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) виніс рішення, в якому задовольняє позов Андрія Портнова.

Суд зобов’язує Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії для 5 та 11 класів на підставі скарги Андрія Портнова. Його претензії стосуються розділу про Революцію гідності.

«Висвітлення у шкільних підручниках з історії Україна для 5 та 11 класів, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках, подій, які мали місце, зокрема, у 2013- 2014 роках, спотворює дійсні історичні події, містить неоднозначні і суперечливі факти, інформацію, яка не підтверджена доказами і, як наслідок, приводить до негативних наслідків та необ'єктивного розгляду відповідних історичних подій, які мали місце в Україні», – йдеться у мотиваційній частині рішення, в якій викладені претензії позивача.

Як приклад наведена фраза з підручника для 11-го класу: «... 22 січня 2014 р., у День соборності України, снайпери «Беркута» застрелили на вулиці Грушевського п'ятьох активістів Євромайдану». Позивач наголошує на тому, що немає вироків суду, які б це підтвердили.

ОАСК вирішив зобов’язати МОН переглянути зміст підручників з історії для 5 та 11 класів, які вніс у свою скаргу Андрій Портнов, а також стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства освіти і науки України на користь позивача понесені останнім судові витрати у розмірі 1 681, 60 грн.

Думка адвокатів

«Процес заради процесу» – так коментує рішення ОАСК президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош.

«Обговорюване рішення суду не є абсолютною поразкою та не є абсолютною перемогою», – зазначає вона.

Зоя Ярош наголошує, що предметом розгляду було саме питання дотримання Міністерством освіти та науки порядку розгляду звернення Андрія Портнова. Тобто МОН не зобов’язане змінювати текст підручників за цим рішенням, на її думку.

«Рішенням ОАСК не встановлено обов'язку МОН щодо скасування нормативних документів чи виправлення підручників, лише обов'язок щодо повернення до розгляду звернення та перевірки наведених у зверненні обставин. Тобто, при такому повторному розгляді, МОН може прийти до висновку, що тексти підручників відповідають формуванню державної політики у сфері загальної і середньої освіти», – пише президент Асоціації адвокатів України.

До того ж рішення ще не набрало законної сили і міністерство має право його оскаржити.

Адвокат Роман Маселко в коментарі Радіо Свобода зазначає, що рішення виписане таким чином, що не можливо отримати повне враження: невідома позиція відповідача і не відомо про текст позовної заяви.

Це те саме, що стверджувати, що в часи Радянського Союзу не було репресій, тому що немає вироку суду, який би підтверджував, що Сталін видавав незаконні накази і що він організував Голодомор

«Сказати, що матеріал підручника є недостовірним, бо немає вироку суду, який би вже набув сили про те, що «беркутівці» винні в розгоні і розстрілі майданівців, це те саме, що стверджувати, що в часи Радянського Союзу не було репресій, тому що немає вироку суду, який би підтверджував, що той самий Сталін видавав незаконні накази і що він організував Голодомор. Немає ж якогось судового рішення, визнаного на міжнародному рівні. Є оцінка на підставі документів, фактів, свідчень, даних очевидців і в своїй сукупності оцінка автором підручника цих подій», – наголошує адвокат.

Суд не може переписувати історію, переконаний Роман Маселко, адже оцінка історичних подій здійснюється фахівцями-істориками, а не юристами-криміналістами

«В принципі, не можна суду давати можливість оцінювати історію. Це так само, як визначати судом фізичні закони», – зазначає адвокат і називає рішення суду щодо підручника незаконним та необґрунтованим.

Український інститут національної пам’яті

Радіо Свобода звернулося до голови Українського інституту національної пам’яті, науковця Антона Дробовича із проханням прокоментувати цей інцидент.

Попри спроби колишніх одіозних посадовців заперечити очевидне, більшість українського суспільства солідарна щодо оцінки подій Революції гідності

«Не викликає подиву, що колишній заступник глави адміністрації президента Януковича намагається відбілити дії, які вчинили силовики проти беззбройних демонстрантів, навіть попри те, що кадри розстрілів зафіксовані на відео та демонструвались у багатьох світових медіа. Головне, що, попри спроби колишніх одіозних посадовців заперечити очевидне, більшість українського суспільства солідарна щодо оцінки подій Революції гідності в Україні», – відреагував Антон Дробович.

Він також наголосив, що не слід поспішати із висновками, адже рішення ОАСК наразі не набуло законної сили і може бути оскаржене.

Сподіваємось, що міністерство подасть апеляцію у вищі судові інстанції

«У цьому рішенні суду також є речі, які викликають подив з процедурної точки зору. Наприклад, чому Міністерство освіти та науки повинно здійснювати перегляд підручників, адже це функціонал окремої наукової установи – Інституту модернізації змісту освіту? Сподіваємось, що міністерство подасть апеляцію у вищі судові інстанції та не допустить спекуляції навколо теми Революції гідності», – зазначає голова Українського інституту національної пам’яті.

Міністерство освіти і науки

У Міністерстві освіти і науки (МОН) швидко відреагували на запит Радіо Свобода, але не відповіли нічого конкретного щодо можливого оскарження рішення.

«Станом на сьогодні Міністерством надається оцінка вищезазначеному рішенню суду щодо дотримання норм процесуального та матеріального права з метою ухвалення певних управлінських рішень щодо вчинення процесуальних дій у межах компетенції», – відповіли в міністерстві.

Реакція автора

Радіо Свобода поспілкувалося з одним із авторів підручника «Вступ до історії: підруч. для 5 кл. закладів загальної середньої освіти» Ігорем Щупаком.

Він наголошує, що конкретно в підручнику за його авторством не названі конкретні винні у розстрілах саме через те, що їх ще не визначив суд. Натомість він пише про «злочинців» та «дії влади» наступним чином:

«…Однак влада намагалася залякати й придушити громадянський рух. Для того злочинці не гребували жодними засобами: активістів Майдану викрадали, били, арештовували. Найбільше протистояння загострилося наприкінці січня 2014 р. Тоді влада вдалася до відкритих убивств майданівців. Першою жертвою став український вірменин Сергій Нігоян, якого застрелили 22 січня 2014 р. Невдовзі кількість убитих на Майдані зросла. Найбільше патріотів було вбито в останні дні Революції гідності протягом 18–20 лютого 2014 р.», – наводить цитату автор.

Те, що написано у підручнику, відповідає рішенням Європейського суду з прав людини, які були винесені 21 січня 2021 року.

«Суд визнав, що під час подій Революції гідності відбулося порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема статті 3 «Заборона катування», статті 5 «Права на свободу і особисту недоторканність» і ЄСПЛ також зробив чіткі висновки, що акції протесту у 2013–2014 роках мали мирний характер і влада не мала права їх розганяти у такий жорстокий спосіб, чим порушила статтю 11 «Право на свободу зібрань». Отже, те, що написано в підручниках, і в моєму і, очевидно, в інших підручниках, можна аналізувати, але на мій погляд, відповідає тому, що абсолютно нещодавно прийняв як рішення Європейський суд з прав людини», – зазначає Ігор Щупак.

Він вважає, що є привід продовжувати розгляд цієї справи в порядку апеляції і зауважує, що текст підручника не може бути змінений без згоди авторів.