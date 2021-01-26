Підручники з історії: автор прокоментував вимогу Портнова та рішення суду про перегляд їхнього змісту

Автор одного з підручників з історії для 5-го класу Ігор Щупак прокоментував Радіо Свобода вимогу юриста Андрія Портнова, який був заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича, переглянути підручники з історії, затверджені Міністерством освіти та науки.

Щупак наголошує, що конкретно в підручнику його авторства не названі конкретні винні у розстрілах через те, що їх ще не визначив суд. Натомість він пише про «злочинців» та «дії влади» наступним чином: «…Однак влада намагалася залякати й придушити громадянський рух. Для того злочинці не гребували жодними засобами: активістів Майдану викрадали, били, арештовували. Найбільше протистояння загострилося наприкінці січня 2014 року. Тоді влада вдалася до відкритих убивств майданівців. Першою жертвою став український вірменин Сергій Нігоян, якого застрелили 22 січня 2014 року. Невдовзі кількість убитих на Майдані зросла. Найбільше патріотів було вбито в останні дні Революції гідності протягом 18–20 лютого 2014 року», – наводить цитату автор.

Те, що написано у підручнику відповідає рішенням Європейського суду з прав людини, які були ухвалені 21 січня 2021 року, твердить історик.

«Суд визнав, що під час подій Революції гідності відбулося порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема статті 3 «Заборона катування», статті 5 «Права на свободу і особисту недоторканність» і ЄСПЛ також зробив чіткі висновки, що акції протесту у 2013–2014 роках мали мирний характер і влада не мала права їх розганяти у такий жорстокий спосіб, чим порушила статтю 11 «Право на свободу зібрань». Отже, те, що написано в підручниках, і в моєму і, очевидно, в інших підручниках, можна аналізувати, але на мій погляд, відповідає тому, що абсолютно нещодавно ухвалив як рішення Європейський суд з прав людини», – переконаний Ігор Щупак.

Науковець вважає, що є привід продовжувати розгляд цієї справи в порядку апеляції і зауважує, що текст підручника не може бути змінений без згоди авторів.

Радіо Свобода надіслало запит до Міністерства освіти та науки із питаннями щодо апеляції та подальших дій щодо рішення суду. Щойно редакція отримає відповідь, інформація буде оприлюднена на сайті.

21 січня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) ухвалив рішення, в якому задовольняє позов Андрія Портнова.

Суд зобов’язує Міністерство освіти та науки переглянути підручники з історії для 5–11 класів на підставі скарги Андрія Портнова. Його претензії стосуються розділу про Революцію гідності.

«Висвітлення у шкільних підручниках з історії України для 5 та 11 класів, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках подій, які мали місце, зокрема, у 2013–2014 роках, спотворює дійсні історичні події, містить неоднозначні і суперечливі факти, інформацію, яка не підтверджена доказами і, як наслідок, приводить до негативних наслідків та необ’єктивного розгляду відповідних історичних подій, які мали місце в Україні», – йдеться в мотиваційній частині рішення, в якій викладені претензії позивача.

Як приклад наведена фраза з підручника для 11 класу: «... 22 січня 2014 р., у День соборності України, снайпери «Беркута» застрелили на вулиці Грушевського п’ятьох активістів Євромайдану». Позивач наголошує на тому, що немає вироків суду, які б це підтвердили.

ОАСК вирішив зобов’язати МОН переглянути зміст усіх підручників з історії для 5–11 класів, які вніс у свою скаргу Андрій Портнов, а також стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства освіти і науки України на користь позивача судові витрати у розмірі 1 681,60 грн.