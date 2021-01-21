ЄСПЛ: Україна відповідальна за смерть Вербицького та інші порушення під час Євромайдану

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо подій Революції гідності, де йдеться про численні порушення прав людини і відповідальність влади України щонайменше за смерть одного протестувальника – науковця зі Львова Юрія Вербицького.

Революцією гідності або Євромайданом називають події в Україні з листопада 2013 до лютого 2014 року. Протести розпочалися після того, як український уряд заявив про припинення курсу на євроінтеграцію, силовики жорстко розганяли учасників демонстрацій, тоді загинули близько 100 людей. Акції протесту спричинили зміну влади в країні.

Суд розглядав справи «Шморгунов та інші проти України», «Луценко і Вербицький проти України», «Кадура і Смалій проти України», «Дубовцев та інші проти України» та «Воронцов та інші проти України».

ЄСПЛ постановив, що в межах цих справ були багаторазово порушені статті про заборону тортур і нелюдяності, право на свободу та особисту недоторканність, право на життя, свободу зібрань та асоціацій, право на повагу до приватного і сімейного життя Європейської конвенції про права людини.

Європейський суд вважає, що українська влада тоді свідомо використовувала жорстоке поводження, а затримання багатьох учасників протесту були довільними. ЄСПЛ вказує, що влада від початку навмисне намагалася зірвати мирні протести, а порушення були стратегією держави.

Суд зазначив також відсутність в Україні ефективного механізму для розслідування злочинів, скоєних силовиками і недержавними агентами під час цих подій. За рішенням суду Україна має виплатити деяким заявникам компенсацію матеріальної та моральної шкоди, а також покрити судові витрати.

У листопаді 2018 року генпрокуратура України повідомила, що розкрила більшу частину з 4 тисяч 700 злочинів, на причетність до справ перевіряли 15 тисяч осіб. Прокурор Сергій Горбатюк п’ять років очолював слідство у справах Майдану, але восени 2019 року його звільнили. У лютому 2020 року він розповів телеканалу «Настоящее время», що фактично 90% тих, хто оголошений у розшук у цих справах, перебувають у Росії.