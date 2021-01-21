Справи Майдану: суд дозволив досудове розслідування щодо екскомандувача внутрішніх військ МВС 

В Офісі генпрокурора повідомили про надання судом дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього командувача внутрішніх військ МВС України у «справах Майдану».

«Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України, міністра внутрішніх справ, міністра оборони та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, оскільки підозрюваний наразі переховується від органів слідства та суду, «рішення дозволить проведення досудового розслідування за його відсутності».

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

