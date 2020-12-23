Справи Майдану: суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови СБУ

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (заочного розслідування) стосовно колишнього голови Служби безпеки України, який переховується від органів слідства і суду, повідомив 23 грудня Офіс генерального прокурора.

Суд задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань. «Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, голови Служби безпеки України і його першого заступника, міністра внутрішніх справ України і його заступника, командувача внутрішніх військ МВС й інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств і замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також дезертирства.

Імені ексголови СБУ в повідомленні не вказують, у період, про який ідеться, ним був Олександр Якименко. За повідомленнями, він переховується в Росії.

15 грудня в ОГП повідомили, що суд дозволив досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ часів Євромайдану.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.