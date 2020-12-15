Суд дозволив досудове розслідування щодо ексміністра внутрішніх справ часів Євромайдану – ОГП

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра внутрішніх справ України часів Євромайдану, який переховується від органів слідства та суду.

«Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia). Дозвіл надано у кримінальному провадженні за підозрою колишніх президента України, міністра внутрішніх справ України та його заступника, голови Служби безпеки України та його першого заступника, командувача внутрішніх військ МВС України та інших високопосадовців в організації у складі злочинного угруповання з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства, умисного завдання тяжких тілесних ушкоджень, а також терористичного акту», – йдеться в повідомленні.

У період, коли розгорталися події на Майдані, МВС очолював Віталій Захарченко (2011-2014 рр.)

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.