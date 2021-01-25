«Тиха хода пам’яті»: у Львові провели акцію на честь Героїв Небесної сотні

У Львові 25 січня відбулася «Тиха хода пам’яті» на честь Героїв Небесної сотні. Десятки людей із лампадками у руках пройшлися вулицями міста до меморіалу пам’яті.

«Через карантин ми перенесли захід із 22 січня, як це було традиційно, на 25-те. Але сьогодні, так склалося символічно, маємо річницю загибелі Романа Сеника з Львівщини. Він 22 січня був поранений, а 25-го помер у київському шпиталі. Дуже символічно, але перші дві смерті на Майдані – це мешканці нашого регіону. Для нас важливо сьогодні згадати тих, хто був поранений на Майдані, хто загинув, хто поліг на Донбасі, захищаючи країну. Мені складно говорити про ці події, бо я – дочка Героя Небесної сотні і працівниця музею Гідності у Львові, але я стараюсь не керуватися емоціями. Однак мені образливо, коли люди забувають, що стільки загинули на Майдані. Мені це болить. Мій обов’язок згадувати і пам’ятати», – говорить Андріяна Дигдалович, донька вбитого на Майдані Андрія Дигдаловича.

40-річний Андрій Дигдалович 20 лютого загинув від кулі снайпера. Він був активним учвсником Революції Гідності.

У ході взяли участь родини Героїв Небесної сотні Львівщини, учасники Революції Гідності, представники вірменських і білоруських спільнот. На території Меморіалу пам’яті відбувся молебень за всіх загиблих під час Революції Гідності.

Під час сутичок на Майдані 18-21 лютого загинуло 13 жителів Львова та області. Львів’янин, науковець Юрій Вербицький був викрадений і вбитий 21-22 січня 2014 року у Бориспільському районі.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.