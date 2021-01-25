У Києві 25 січня вшанували пам’ять перших загиблих учасників Революції гідності – Героїв Небесної сотні: Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника, Юрія Вербицького та Олександра Бадеру, які загинули в січні 2014 року.

Близько сотні людей, серед яких були родини загиблих та учасники подій Революції гідності, традиційно пройшли ходою пам'яті від Лядських воріт Хрещатиком у бік Європейської площі, на вулицю Михайла Грушевського, до стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського і Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

Учасники ходи запалили лампадки і поклали квіти до меморіальних табличок учасників Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника та Олександра Бадери на вулиці Грушевського. Потім відбулося богослужіння за першими полеглими біля пам’ятного знака на честь Сергія Нігояна на Європейській площі.

У попередні роки хода пам'яті відбувалась 22 січня – у день, коли загинули перші Герої Небесної сотні. Цього року через пандемію COVID-19 та запроваджений локдаун в Україні дату вшанування було перенесено на 25 січня.