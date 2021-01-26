У МОН прокоментували ситуацію довкола висловлювань викладачки університету Драгоманова про мову

У Міністерстві освіти і науки України прокоментували ситуацію довкола висловлювань про мову викладачки національного педагогічного університету імені Драгоманова Євгенії Більченко.

«Тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Україна обрала свій шлях щодо мовного питання. Він про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни. Нас, україномовних та російськомовних, об’єднує те, що ми всі – українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову. Наше завдання як суспільства, що постійно розвивається, – дійти однієї системи координат. Усі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду. І повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції. А також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід’ємною національною рисою», – йдеться у заяві міністерства на сторінці у фейсбуці.

У відомстві не вказали, чи очікуються якісь рішення стосовно Більченко.

Раніше в університеті Драгоманова слова викладачки щодо української мови назвали «неприпустимими і неприйнятними», а також такими, що суперечать моральним принципам та переконанням колективу.

Голова Первинної профспілкової організації працівників вишу Іван Горбачук вказав, що значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та викладачів висловилися за неприпустимість роботи викладача «з такими переконаннями» в НПУ імені Драгоманова. Повідомлялося про заплановані слухання з цього питання на засіданні Вченої ради університету.

Викладачка філософії та культурології університету Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала 18 січня у фейсбуці такий допис: «Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія стосовно власного населення досягла військового і цивільного апогею. Націоналістична цензура заволоділа не лише медіа, а й наукою. Цивілізаційна пам’ять знищується на всіх рівнях… Ось про що треба говорити. А цей закон (про мову – ред.) – лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії».

Більченко зазначила, що у сфері обслуговування зараз навпаки переходить на російську мову.

24 січня викладачка опублікувала у мережі звернення до президента Володимира Зеленського. За її словами, керівництво університету погрожувало їй звільненням.

Згодом Більченко повідомила, що ректор університету Віктор Андрущенко не збирається звільняти її через політичні погляди. Євгенія Більченко була учасницею Революції гідності та казала, що поділяє цінності «раннього Майдану», згодом заявила, що розкаюється в цьому.