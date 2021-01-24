Цьогоріч можуть розпочати роботу 10 регіональних представників мовного омбудсмена – Кремінь

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь сподівається, що цьогоріч розпочнуть роботу близько десяти регіональних представників очолюваного ним офісу. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Нас трошки більше ніж 30 осіб працює у секретаріаті. Можливо, нас буде більше: ми хочемо мати регіональних представників. Сподіваємося, що до кінця 2021 року у нас буде не менше 10 таких представників у різних регіонах України. Скажімо, на заході, на сході. Зараз у нас є три представники, але вони відповідають виключно за свої сфери: хтось відповідає за взаємодію з правоохоронними органами, хтось – із закладами освіти, хтось – із закладами державної влади місцевого самоврядування», – розповів Тарас Кремінь.

Він додав, що серед загалом 33 співробітників офісу Уповноваженого із захисту державної мови є і юристи, і бухгалтерський сектор.

«Звичайно, найбільше наше управління – по роботі зі зверненнями громадян», – зазначив мовний омбудсмен.

Уряд затвердив колишнього керівника Миколаївської обласної ради, депутата Верховної Ради восьмого скликання від «Народного фронту» Тараса Кременя мовним омбудсменом 8 липня 2020 року. До нього цю посаду обіймала завідувачка кафедри журналістики миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяна Монахова.

Посада мовного омбудсмена передбачена законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019 року він набрав чинності. А від 16 січня 2021 року діє стаття 30-та закону про мову, за якою вся сфера обслуговування повинна перейти на українську мову за замовчуванням. На прохання клієнта можуть обслужити також іншою мовою, прийнятною для обох сторін, якщо буде обопільне бажання.

Повністю інтерв’ю з мовним омбудсменом Тарасом Кременем читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода.