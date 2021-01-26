В університеті Драгоманова у Києві відреагували на слова викладачки про Україну як «американську колонію»

В національному педагогічному університеті імені Драгоманова у Києві висловлювання викладачки Євгенії Більченко щодо української мови назвали неприпустимими і неприйнятними, а також такими, що суперечать моральним принципам та переконанням колективу. Про це йдеться у зверненні голови Первинної профспілкової організації працівників НПУ імені М.П. Драгоманова Івана Горбачука.

«Такі висловлювання зустріли рішуче несприйняття з боку керівництва університету, студентського загалу та професорсько-викладацького складу університету, які у соціальних мережах рішуче засудили такі висловлювання, як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова», – йдеться в повідомленні.

У зверненні також вказано, що значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М.П. Драгоманова.

«Незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет буде діяти у відповідності до чинного законодавства… За результатами обговорення та розгляду планується проведення слухання цього питання на засіданні Вченої ради університету», – додав голова профспілки університету.

Викладачка філософії та культурології університету Драгоманова Євгенія Більченко опублікувала 18 січня у фейсбуці такий допис: «Процвітає людиноненависницька ідеологія. Ксенофобія стосовно власного населення досягла військового і цивільного апогею. Націоналістична цензура заволоділа не лише медіа, а й наукою. Цивілізаційна пам’ять знищується на всіх рівнях… Ось про що треба говорити. А цей закон (про мову – ред.) – лише ланка в ланцюзі, черговий опухлий лімфовузол в тілі онкохворої американської колонії».

Більченко зазначила, що у сфері обслуговування зараз навпаки переходить на російську мову.

24 січня викладачка опублікувала у мережі звернення до президента Володимира Зеленського. За її словами, керівництво університету погрожувало їй звільненням.

Згодом Більченко повідомила, що ректор університету Віктор Андрущенко не збирається звільняти її через політичні погляди.

Раніше Євгенія Більченко була учасницею Революції Гідності та заявляла Радіо Свобода, що поділяє цінності «раннього Майдану».