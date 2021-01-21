Портнов, який увійшов до наглядової ради Одеської юридичної академії: «Треба радіти, що не до Львівської»

Міністерство освіти та науки України підтвердило Радіо Свобода, що до складу наглядової ради Національного університету «Одеська юридична академія» увійшов Андрій Портнов, який був заступником голови адміністрації президента Віктора Януковича. Про це йдеться у відповіді МОН на запит.

У відомстві підкреслили, що в Україні діє автономія вищих навчальних закладів. Таким чином, склад наглядової ради сформувала «Одеська юридична академія», а міністерство лише затвердило його, згідно з наданими пропозиціями та законом «Про вищу освіту».

«У січні 2021 року Національний університет «Одеська юридична академія» звернувся до Міністерства освіти і науки України з листом, яким вніс пропозицію щодо персонального складу наглядової ради. Міністерство освіти і науки України в межах наданої законом компетенції підтримує повноцінну реалізацію принципів університетської демократії та автономії закладів вищої освіти», – повідомили Радіо Свобода у відомстві.

Андрій Портнов, коментуючи своє затвердження до наглядової ради Одеської юридичної академії, написав у фейсбуці: «Мені здається, навпаки треба радіти, що не у Львівську чи Івано-Франківську».

Окрім Портнова, до складу ради увійшли народний депутат Вадим Новинський та заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Загалом наглядова рада цього вишу налічує дев’ять осіб.

Національний університет «Одеська юридична академія» є одним із провідних закладів вищої юридичної освіти України. Його ректор – Сергій Ківалов, колишній член Партії регіонів, у 2004 році він очолював ЦВК.

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, у січні 2014-го став першим заступником голови АП. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном. Він повернувся до України 19 травня 2019 року.