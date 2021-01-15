Захист «Схем» звернувся до Верховного суду через Портнова

Захист водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура звернувся до Верховного суду в суперечці з колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Андрієм Портновим, не погоджуючись із рішеннями перших двох інстанцій на його користь. Касаційна скарга подана на рішення Печерського районного суду, який у серпні відмовив члену команди «Схем» у задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов’язати Андрія Портнова видалити зі свого публічного телеграм-каналу персональні дані Бориса Мазура, та постановив відшкодувати 52 тисячі гривень Андрію Портнову його витрат на юридичне обслуговування. У грудні Київський апеляційний суд закріпив це рішення, теж ставши на сторону Андрія Портнова.

Адвокатка «Схем» та керівниця юридичного напрямку «Інституту розвитку регіональної преси» Оксана Максименюк, яка представляє інтереси Бориса Мазура у цій справі, подала скаргу до Касаційного цивільного суду Верховного суду із вимогою повністю скасувати постанову Київського апеляційного суду та рішення Печерського районного суду за позовом до Андрія Портнова, та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги водія «Схем» в повному обсязі – тобто, видалити його персональні дані та скасувати відшкодування витрат на юридичне обслуговування.

Захист вважає, що суди таким чином створили небезпечну практику, через яку можуть бути поширені персональні дані будь-якої особи, хоча закон забороняє поширення такої інформації.

«Право однієї особи не може переважати над правом іншої особи. Держава у цьому випадку – як суд – мала б втрутитися в цю ситуацію і захистити право, розглянувши всі докази», – підкреслила Оксана Максименюк.

За оцінкою адвокатки, суд цього не зробив і не дослідив справу належним чином.

«Суд у рішенні керувався виключно тими аргументами, які надавав представник Портнова – чому він поширив персональні дані. Ми не ставили питання, чому він це зробив – ми вимагали видалити персональні дані», – зазначила захисниця «Схем».

«Ми розраховуємо, що касаційний суд уважно розгляне справу, перевірить всі аргументи сторін та вірно застосує норми закону про захист персональних даних. На нашу думку, рішення Печерського суду було прийнято з порушенням таких норм, тому рішення мають бути скасовані, а персональна інформація видалена», – зазначила адвокатка «Схем».

Крім того, захист у касаційній скарзі окремо вказав на те, що вважає розмір компенсації витрат на юридичне обслуговування надмірним. «Покладення на позивача суми витрат на правничу допомогу у розмірі 52,5 тисячі гривень має не функцію компенсації, а функцію «стримування» та «цензури» щодо працівника редакції, яка проводить журналістські розслідування. Така компенсація явно спричиняє «охолоджувальний ефект» на роботу не тільки позивача, але і цілої редакції та загалом журналістів, які готують матеріали суспільного інтересу та стосуються публічних осіб, що самі привертають до себе увагу своїми діями та заявами», – йдеться у скарзі.

Попри незгоду з надмірністю цих витрат, аби не допустити арешт майна в рамках примусового виконання судового рішення, ці кошти все ж таки були сплачені Андрію Портнову, повідомила юристка.

«Ми вирішили заплатити, оскільки тоді, коли рішення суду набирає сили, воно має бути виконане. Якщо рішення не буде виконане у добровільному порядку, то в цьому випадку може бути застосоване примусове виконання рішення, таке як арешт майна та коштів на рахунках. Сподіваємося, що Верховний суд винесе законне рішення і сума коштів на правову допомогу буде повернута після скасування рішення», – пояснила адвокатка «Схем».

1 листопада 2019 року ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи «Схем», які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання. Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем». При цьому, ексчиновник заявив, що він також є журналістом.

Пізніше адвокати подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» та стягнути моральну шкоду.

31 серпня суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова в рамках письмового провадження (без запрошення сторін) винесла рішення, яким відмовила водію «Схем» Борису Мазуру у задоволенні позову про захист права на приватність та прохання зобов’язати Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Окрім відмови у позові, суддя також постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52 500 гривень.

Суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова, яка ухвалила рішення у справі оприлюднення персональної інформації на користь Портнова, раніше також виносила рішення про «безперервне проживання Портнова» в Україні протягом останніх 5 років – хоча після втечі експрезидента Януковича він мешкав в Австрії. Тоді суд прийняв аргумент, що Портнов перебував у відрядженні за кордоном.

14 грудня Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія «Схем» Бориса Мазура на рішення Печерського районного суду, який у серпні відмовив йому у задоволенні позову про захист права на приватність. Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа висловило розчарування відмовою Печерського районного суду Києва задовольнити позов водія програми розслідувань «Схеми» до колишнього народного депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який раніше оприлюднив детальні персональні дані водіїв редакції. У компанії нагадали, що неодноразово закликали українську владу притягнути до відповідальності всіх причетних до тиску і погроз журналістам та іншим працівникам програми «Схеми» через їхню професійну діяльність. Про це йшлося у заяві виконувачки обов’язків президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Дейзі Сінделар.