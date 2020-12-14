Апеляційний суд став на сторону Портнова, який оприлюднив персональні дані членів команди редакції «Схем»

14 грудня Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія «Схем» Бориса Мазура на рішення Печерського районного суду, який у серпні відмовив йому у задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив прохання зобов’язати колишнього народного депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова видалити з публічного простору його персональні дані. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода із зали суду. Після публікації повного тексту рішення Апеляційного суду Києва з мотиваційною частиною, воно буде оскаржене у касаційному порядку, повідомила адвокатка учасника команди «Схем» Бориса Мазура Оксана Максименюк.

«Суд створює небезпечну практику, через яку може бути поширена персональна інформація будь-якої особи як спосіб захисту своїх прав, хоча закон каже, що таке поширення є незаконним, і воно дозволяється тільки у виняткових випадках. Тепер на основі цього рішення будь-яка особа може поширювати персональні дані особи, і вважати, що такий спосіб захисту є законним і відповідає принципам співмірності і розумності», – заявила адвокатка Бориса Мазура, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

«Рішення суду першої інстанції набрало законної сили. Тобто фактично апеляція зобов’язала Бориса Мазура відшкодувати 52 тисячі гривень Андрію Портнову його витрат на юридичне обслуговування. Але ми подамо касаційну скаргу до Касаційного цивільного суду, щойно буде оприлюднений повний текст рішення апеляційної інстанції. Разом із нею ми також подамо клопотання, яке передбачатиме призупинення виконання рішення першої інстанції до закінчення розгляду касації. Це дозволить зупинити виконання стягнення витрат на юридичне обслуговування», – повідомила Максименюк.

1 листопада 2019 року ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи «Схем», які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу у підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання. Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав'язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Пізніше адвокати подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» та стягнути моральну шкоду.

31 серпня суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова в рамках письмового провадження (без запрошення сторін) винесла рішення, яким відмовила водію «Схем» Борису Мазуру у задоволенні позову про захист права на приватність та прохання зобов’язати Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Окрім відмови у позові, суддя також постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52 500 гривень.

Суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова, яка ухвалила рішення у справі оприлюднення персональної інформації на користь Портнова, раніше також виносила рішення про «безперервне проживання Портнова» в Україні протягом останніх 5 років – хоча після втечі експрезидента Януковича він мешкав в Австрії. Тоді суд прийняв аргумент, що Портнов перебував у відрядженні за кордоном.

5 вересня керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа висловило розчарування відмовою Печерського районного суду Києва задовольнити позов водія програми розслідувань «Схеми» до колишнього народного депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який раніше оприлюднив детальні персональні дані водіїв редакції. У компанії нагадали, що неодноразово закликали українську владу притягнути до відповідальності всіх причетних до тиску і погроз журналістам та іншим працівникам програми «Схеми» через їхню професійну діяльність. Про це йшлося у заяві виконувачки обов’язків президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Дейзі Сінделар.​