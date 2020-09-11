Портнов, СБУ, охоронці Медведчука, ГПУ, УДО та інші: як (не) розслідують перешкоджання роботі «Схем»

Спалена автівка, напади на знімальну групу під час здійснення законної професійної діяльності, ознаки встановлення негласного спостереження в помешканні журналіста, спроба отримати дані з телефону головреда з ризиками викриття джерел – все це лише часткова ілюстрація того, з якими перешкодами у своїй роботі стикаються журналісти-розслідувачі в межах лише однієї редакції програми «Схеми». Втім, ситуації в цілому в країні не краща – за даними ІМІ, лише за перші вісім місяців цього року було зафіксовано 137 випадків порушення свободи слова. Переважна більшість з них – це фізична агресія проти журналістів. Експерти відзначають, що не остання причина таких масштабів перешкоджань здійснення журналістами їхньої професійної діяльності – безкарність.