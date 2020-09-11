Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
11 вересня 2020, Київ 10:39
Відео

Портнов, СБУ, охоронці Медведчука, ГПУ, УДО та інші: як (не) розслідують перешкоджання роботі «Схем»

Портнов, СБУ, охоронці Медведчука, ГПУ, УДО та інші: як (не) розслідують перешкоджання роботі «Схем»
Embed
Портнов, СБУ, охоронці Медведчука, ГПУ, УДО та інші: як (не) розслідують перешкоджання роботі «Схем»

No media source currently available

0:00 0:25:10 0:00

Спалена автівка, напади на знімальну групу під час здійснення законної професійної діяльності, ознаки встановлення негласного спостереження в помешканні журналіста, спроба отримати дані з телефону головреда з ризиками викриття джерел – все це лише часткова ілюстрація того, з якими перешкодами у своїй роботі стикаються журналісти-розслідувачі в межах лише однієї редакції програми «Схеми». Втім, ситуації в цілому в країні не краща – за даними ІМІ, лише за перші вісім місяців цього року було зафіксовано 137 випадків порушення свободи слова. Переважна більшість з них – це фізична агресія проти журналістів. Експерти відзначають, що не остання причина таких масштабів перешкоджань здійснення журналістами їхньої професійної діяльності – безкарність.

Спалена автівка, напади на знімальну групу під час здійснення законної професійної діяльності, ознаки встановлення негласного спостереження в помешканні журналіста, спроба отримати дані з телефону головреда з ризиками викриття джерел – все це лише часткова ілюстрація того, з якими перешкодами у своїй роботі стикаються журналісти-розслідувачі в межах лише однієї редакції програми «Схеми».

Втім, ситуації в цілому в країні не краща – за даними ІМІ, лише за перші вісім місяців цього року було зафіксовано 137 випадків порушення свободи слова. Переважна більшість з них – це фізична агресія проти журналістів.

Експерти відзначають, що не остання причина таких масштабів перешкоджань здійснення журналістами їхньої професійної діяльності – безкарність.

Дивитись коментарі

Завантажити більше коментарів

Нагору
XS
SM
MD
LG