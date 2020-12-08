НСЖУ та ІМІ оприлюднили звіти про напади на журналістів в Україні

Провідні медійні організації, які здійснюють моніторинг порушень свободи слова, оприлюднили дані про випадки фізичної агресії проти журналістів.

За даними Національної спілки журналістів України, лише за три осінні місяці 2020 року сталося 25 випадків фізичної агресії щодо українських журналістів.

«За останні чотири роки це найбільша кількість інцидентів, які фіксувалися восени – найменше нападали на журналістів у 2019 році (16 інцидентів протягом вересня-листопада), у 2017 році – 21 інцидент, 2018 – 23. Головною причиною зростання агресії наприкінці цього року є напружена кампанія з місцевих виборів та конфліктна поведінка порушників запроваджених урядом карантинних обмежень», – ідеться в повідомленні НСЖУ.

Загалом від початку 2020 року зафіксовано 74 таких інциденти, йдеться в моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Інститут масової інформації (ІМІ) лише в листопаді нарахував 19 порушень свободи слова, з них 10 стосувалися фізичної агресії щодо журналістів. Такими є дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації «Барометр свободи слова».

З початку року ІМІ зафіксував загалом 205 випадків порушення свободи слова, з них 155 – це фізична агресія проти журналістів.

У травні 2020 року Україна на 6 пунктів поліпшила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси. Такі дані цьогорічного звіту оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів».