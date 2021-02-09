Печерський суд знову став на бік Портнова, який оприлюднив персональні дані учасників команди «Схеми»

9 лютого Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні позову водія «Схем» Сергія Іщенка про захист права на приватність і відхилив прохання зобов’язати колишнього народного депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова видалити з публічного простору його персональні дані. Суд також зобов’язав працівника «Схем» відшкодувати Андрію Портнову 57 тисяч гривень його витрат на адвокатів. Про це повідомляє журналіст Радіо Свобода із зали суду. Після публікації повного тексту це рішення буде оскаржене в апеляційній інстанції, повідомила адвокатка учасника команди «Схем» Сергія Іщенка Оксана Максименюк.

«Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних, з огляду на рішення по справі іншого водія програми, Бориса Мазура, який також постраждав від подібних дій ексчиновника. І не забезпечила дотримання права Сергія на невтручання у приватне життя. Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон «Про захист персональних даних». Закон каже, що таке поширення є незаконним», – заявила адвокатка Сергія Іщенка, керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

Також адвокатка зазначила, що суд поклав на позивача надмірні витрати, змушуючи його заплатити Андрію Портнову 57 500 гривень витрат на адвокатів. Захист планує подати апеляцію.

«Покладення на працівника ЗМІ відшкодування такої суми витрат має не функцію компенсації, а функцію «стримування» та «цензури» по відношенню до редакції, яка проводить журналістські розслідування. Така компенсація явно спричиняє «охолоджувальний ефект» на роботу не тільки позивача, але і цілої редакції та загалом журналістів, які готують матеріали суспільної значущості, та стосуються публічних осіб, що самі привертають до себе увагу своїми діями та заявами», – відзначила адвокатка Оксана Максименюк.

Рішення ухвалила суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Ільєва.

У 2019 році суддя Тетяна Ільєва вже ухвалювала рішення на користь ексчиновника у його позові до голови правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна. В одному зі своїх блогів Шабунін згадав про кримінальне провадження щодо Портнова, яке розслідувало НАБУ. Портнов вимагав визнати цю інформацію недостовірною.

1 листопада 2019 року ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи «Схем», які допомагали журналісту програми Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання. Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем». При цьому, ексчиновник заявив, що він також є журналістом.

Пізніше адвокати подали два цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» та стягнути моральну шкоду.

31 серпня 2020 року суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова в рамках письмового провадження (без запрошення сторін) винесла рішення, яким відмовила водію «Схем» Борису Мазуру у задоволенні позову про захист права на приватність та прохання зобов’язати Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Окрім відмови у позові, суддя також постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52 500 гривень.

Суддя Печерського суду Києва Світлана Волкова, яка ухвалила рішення у справі оприлюднення персональної інформації на користь Портнова, раніше також виносила рішення про «безперервне проживання Портнова» в Україні протягом останніх 5 років – хоча після втечі експрезидента Януковича він мешкав в Австрії. Тоді суд прийняв аргумент, що Портнов перебував у відрядженні за кордоном.

14 грудня 2020 року Апеляційний суд міста Києва відмовив у задоволенні апеляційної скарги водія «Схем» Бориса Мазура на рішення Печерського районного суду, який у серпні відмовив йому у задоволенні позову про захист права на приватність. Рішення на користь Андрія Портнова ухвалила колегія суддів Апеляційного суду міста Києва у складі Ганни Крижанівської, Максима Оніщука та Вікторії Шебуєвої.

15 січня 2021 року захист водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура, не погоджуючись із рішеннями перших двох інстанцій, звернувся із касаційною скаргою до Верховного суду в суперечці з колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Андрієм Портновим.

Аби не допустити арешт майна в рамках примусового виконання судового рішення про відшкодування витрат на адвокатів у розмірі 52 500 гривень, ці кошти все ж таки були сплачені Андрію Портнову.

У вересні 2020 року керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа висловило розчарування відмовою Печерського районного суду Києва задовольнити позов водія програми розслідувань «Схеми» до колишнього народного депутата та ексзаступника голови Адміністрації президента Андрія Портнова, який раніше оприлюднив детальні персональні дані водіїв редакції. У компанії нагадали, що неодноразово закликали українську владу притягнути до відповідальності всіх причетних до тиску і погроз журналістам та іншим працівникам програми «Схеми» через їхню професійну діяльність. Про це йшлося у заяві на той час виконувачки обов’язків президента Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа Дейзі Сінделар.