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15 вересня 2020, Київ 15:09
Новини | Політика

«Репортери без кордонів» засудили закриття справи щодо Портнова, який погрожував редакції розслідувань «Схеми»

Логотип організації «Репортери без кордонів» (RSF) на одному із досліджень, ілюстративне фото

Міжнародна організація «Репортери без кордонів» (RSF) засудила рішення українських правоохоронних органів закрити кримінальне провадження щодо Андрія Портнова, який раніше публічно погрожував редакції програми журналістських розслідувань «Схеми» й оприлюднив детальні персональні дані водіїв програми.

«Утиски та спроби залякування співробіників програми «Схеми» є неприйнятними, як і бездіяльність поліції», – відзначала Жанн Кавельє, керівниця бюро «Репортерів без кордонів» у Східній Європі та Центральній Азії, у попередній заяві організації, оприлюдненій 20 серпня.

«Українська влада має продемонструвати прихильність захищати право ЗМІ на інформування, включно з правом висвітлювати теми, які її (владу – ред.) дратують, і вона має зробити все для того, щоб поліція проводила ретельні та ефективні розслідування», – зауважувала Кавельє.

Раніше цього місяця журналістам Радіо Свобода повідомили, що поліція закрила кримінальне провадження проти Андрія Портнова, який раніше публічно погрожував редакції програми журналістських розслідувань «Схеми» й оприлюднив детальні персональні дані водіїв програми.

Кримінальне провадження було зареєстроване за двома статтями Кримінального кодексу України – «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» і «погроза або насильство щодо журналіста». Провадження за першою статтею закрили 31 липня 2020, за другою – 5 серпня 2020. Підстава закриття – «у зв’язку з відсутністю складу злочину».

Як повідомили адвокати «Схем», наразі вони не отримали документів із цього приводу, але не погоджуються зі закриттям провадження.

«Ми звернулися до Нацполіції з клопотанням – повідомити про ухвалені процесуальні рішення, попросили надати копії цих рішень і матеріалів провадження для ознайомлення. Після чого будемо ухвалювати рішення щодо захисту журналістів. У тому числі, це судове оскарження», – каже адвокатка Віра Крат.

І підкреслює: «В черговий раз ми змушені констатувати, що в Україні відсутній механізм ефективного розслідування кримінальних правопорушень щодо перешкоджання законній журналістській діяльності. А безкарність є подвійною несправедливістю і свого роду «стимулює» вчинення правопорушень в майбутньому».

1 листопада 2019 року ексдепутат і чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи «Схем» через те, що журналіст програми Михайло Ткач готував розслідування щодо впливу та можливих зв’язків колишнього посадовця з українською владою.

Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

Згодом Андрій Портнов пригрозив усій редакції «Схем» публікацією «їхньої особистої та персональної інформації», а також «аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби». Він також не виключив можливого стеження за членами редакції «Схем».

Тоді керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа засудило розголошення персональних даних співробітників програми «Схеми» і закликало правоохоронців притягувати до відповідальності за такі дії.

Національна поліція України 6 листопада зареєструвала кримінальне провадження через тиск Андрія Портнова. Пізніше адвокати подали цивільні позови – з вимогою вилучити персональні дані водіїв програми «Схеми» і стягнути моральну шкоду.

7 листопада 2019 року Андрій Портнов подав зворотню заяву до поліції з проханням порушити кримінальне провадження за статтями 182 (порушення недоторканності приватного життя) і 171 (перешкоджання професійній діяльності), називаючи це «симетричними діями».

31 серпня суддя Печерського районного суду Києва Світлана Волкова в рамках письмового провадження (без запрошення сторін) винесла рішення, яким відмовила водію «Схем» Борису Мазуру у задоволенні цивільного позову про захист права на приватність та прохання зобов’язати Андрія Портнова вилучити з публічного простору його персональні дані. Окрім відмови у позові, суддя також постановила стягнути з водія «Схем» витрати Портнова на адвокатів у розмірі 52 500 гривень.

Керівництво Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа висловило розчарування відмовою суду задовольнити позов. У медіакорпорації нагадали, що неодноразово закликали українську владу притягнути до відповідальності всіх причетних до тиску і погроз журналістам та іншим працівникам програми «Схеми» через їхню професійну діяльність.

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