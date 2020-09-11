Напад на «Схеми» на Київщині: поліція закрила справу

Національна поліція закрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший), на яких був здійснений напад навесні 2019 у селищі Чабани на Київщині під час зйомок про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України. У відомстві повідомили Радіо Свобода, що причина закриття – «закінчення строку досудового розслідування». Адвокати «Схем» готують оскарження, йдеться у матеріалі «Прес на Press».

«За результатами досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні 22 липня 2020 прийнято рішення про його закриття у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування, яке в установленому законом порядку не скасовано», – йдеться у відповіді Нацполіції на запит Радіо Свобода.

Досудове розслідування за частиною З статті 171 «перешкоджання законній професійній діяльності журналістів» здійснював слідчий відділ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області.

Адвокати «Схем» збираються оскаржити це рішення.

«Незрозуміло, на яких підставах слідство вирішило закрити провадження, адже в матеріалах справи було багато доказів, які могли б лягти в основу обвинувального вироку і притягнення до відповідальності. Фактично були і особи впізнані, і отримано відеозапис того, що відбувалося у кабінеті селищної ради і як перешкоджали роботі журналістів, і як вдарили оператора та пошкодили техніку. Тому рішення слідства про закриття справи нам незрозуміле», – коментує адвокатка «Схем» та керівниця юридичного напрямку Інституту розвитку регіональної преси Оксана Максименюк.

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Адвокатка додала, що редакція досі не отримала постанову про закриття справи, що є незаконним.

«Наступний наш крок – подання клопотання про надання копії постанови про закриття кримінального провадження. А далі – підготовка скарги до суду про незаконність закриття кримінальної справи», – сказала вона.

6 березня 2019 року під час зйомок у селищі Чабани у Київській області на знімальну групу програми «Схеми: корупція в деталях» у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка був здійснений напад.

Інцидент стався у приміщенні Чабанівської селищної ради. Чоловіки завдали травм оператору і зламали відеокамеру. Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва.

Журналісти впізнали двох чиновників. Це Володимир Чуприна –заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства та Юрій Бондар – заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів.​

Також зйомці перешкоджали представники громадської організації «Розвиток Київщини», почесним головою якої є сам селищний голова Чабанівської ради Олександр Киризлієв. За свідченням знімальної групи, серед нападників був – голова цієї ГО Валерій Присяжний. Наразі вони публічно не коментували інцидент.

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Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку.

У серпні 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала підозри в причетності до незаконного відчуження 15 гектарів особливо цінних земель Національної академії аграрних наук України п’ятьом посадовцям НААН. Про ймовірні земельні махінації, в результаті яких державна земля Національної академії аграрних наук переходила у приватну власність керівництва академії та членів їхніх родин йшлося в розслідуванні «Аграрні барони».