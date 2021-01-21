Рішення ЄСПЛ щодо справ Майдану: наслідки для потерпілих і держави

Міжнародний суд з прав людини у Страсбурзі оприлюднив рішення щодо скарг потерпілих під час Революції гідності. Суд виніс рішення по п'яти справах і зобов’язав виплатити заявникам значні грошові компенсації. Який зміст цих рішень, і які наслідки вони матимуть для активістів Євромайдану, суспільства і держави?

Усі справи, які перебували на розгляді в Європейському суді з прав людини, стосувалися подій Революції гідності в Києві та інших українських містах у період із листопада 2013 року до лютого 2014-го. Тоді внаслідок сутичок із правоохоронцями загинуло понад 100 активістів, і сотні отримали поранення.

«Сумою компенсації ще не цікавився, насамперед важлива моральна сатисфакція» – Луценко

Громадській діяч, журналіст і колишній народний депутат Ігор Луценко у коментарі Радіо Свобода назвав рішення ЄСПР, який розглянув серед п’яти інших і його справу – «Луценко і Вербицький проти України» – подією, на яку довго чекали.

За його словами, наразі немає жодного вироку українських судів ані щодо викрадення, ані щодо вбивства Юрія Вербицького, а також щодо інших «майданівських справ». Яку суму грошової компенсації йому присудив ЄСПР Ігор Луценко ще не знає, але саме рішення вважає перш за все моральною сатисфакцією.

Зараз це рішення можна використати як інструмент для притягнення до відповідальності тих слідчих, прокурорів, які свідомо саботували «справи Майдану»

«Міжнародний суд підтвердив, що Україна порушує права потерпілих. Зараз це рішення можна використати як інструмент для притягнення до відповідальності тих слідчих, прокурорів, які свідомо саботували «справи Майдану» і робили все, щоб заблокувати цей процес», – наголосив Ігор Луценко.

Наслідки для постраждалих

Своїми рішеннями Євросуд визнав, що під час подій Революції гідності відбулося порушення Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (заборона катувань) і статті 5 (право на свободу і особисту недоторканість), зазначають українські юристи і правозахисники.

Суд встановив, що правоохоронні органи катували заявників, а національні суди, куди звертались протестувальники за захистом, не змогли провести належного розслідування.

ЄСПР також зробив чіткі висновки, що акції протесту у 2013–2014 роках мали мирний характер, і влада не мала права їх розганяти у такий жорстокий спосіб, чим порушила статтю 11 (право на свободу зібрань).

Адвокати Української Гельсінської спілки з прав людини представляли інтереси протестувальників у Євросуді. За словами керівника Центру стратегічних судових справ цієї організації Михайла Тарахкала, постраждалі виграли значні грошові компенсації.

«Європейський суд з прав людини визнав, що це були серйозні порушення. Влада дійсно застосовувала надмірну силу, наш клієнт отримає 30 тисяч євро. Деяким заявникам присудили 16 тисяч євро компенсації», – зауважив Михайло Тарахкало.

Це рішення Євросуду дає зелене світло іншим постраждалим під час Євромайдану також шукати захисту своїх прав на міжнародному рівні і отримувати відшкодування, переконаний адвокат Віталій Погосян, який вів 14 «майданівських» справ, зокрема, що стосувалися подій у Дніпрі в січні 2014 року та вбивства у Києві Сергія Нігояна.

Це дає можливість реанімувати справи, які вже «захололи»

«Це дає можливість всім, хто зазнав утисків на мирних демонстраціях подати скаргу до Міжнародного суду і реанімувати справи, які вже «захололи», – впевнений адвокат.

Наслідки для держави і суспільства

Виконання рішень ЄСПР має дві частини. Перша – це виплата компенсацій постраждалим, а друга – виконання заходів загального характеру, каже Маргарита Сокоренко, керівниця Управління представництва держави в міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.

За її словами, ці рішення є вкрай важливими, і щоб уникнути в майбутньому повторення таких порушень, держава має нести відповідальність за свої дії, на які вказує Євросуд.

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Розтягнутість справ Євромайдану в часі зменшує увагу до них з боку суспільства, наголошує Ігор Луценко. За його словами, здебільшого люди демонструють байдужість до тих подій, а деякі чомусь думають, що пройшло багато років, відтак покарання винних у цих справах має відбуватися автоматично.

Між тим суспільна активність може не лише зрушити з мертвої точки розслідування справ Революції гідності, але й очистити від корупції судову систему.

«У нас є закон про очищення влади. Кожен, хто подає скаргу до ЄСПР, може на підставі рішень Євросуду і цього закону звернутися до національних судів, щоб вищі посадовці, замішані у брудних справах, не займали своїх посад.

Судді мають керуватися практикою ЄСПР, яка свідчить, що є верховенство права, але немає телефонного права», – каже адвокат Віталій Погосян.

Правозахисники наголошують, що затягування розгляду справ у судах (не лише щодо Майдану) і відсутність вмотивованих рішень ще більше віддаляє представників Феміди і сіє недовіру до них з боку людей.