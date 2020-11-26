Ексберкутівець Маринченко просить ОАСК поновити його в поліції – адвокат

Колишній беркутівець Олександр Маринченко, обвинувачений у розстрілах протестувальників на Майдані, просить суд поновити його на службі в поліції, повідомив Радіо Свобода адвокат ексберкутівців Стефан Решко.

За його словами, позов подали до Окружного адмінсуду Києва в лютому 2020 року, тоді ж Маринченко був звільнений з поліції.

«Буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження, без виклику сторін, без повідомлення про слухання. Десь у наступному році буде розгляд. Не швидко це відбувається», – сказав адвокат.

У лютому адвокат колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» Олександра Маринченка й Сергія Тамтури повідомив, що вони повернулися до Києва після обміну утримуваними особами між Києвом і бойовиками «ЛДНР».

За словами адвоката Решка, Маринченко і Тамтура мають статус обвинувачених, щодо них діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

П’ятьох колишніх «беркутівців» – Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка – звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

У грудні 2019 року Генпрокуратура змінила групу прокурорів у справі розстрілу на Майдані, а суд, який розглядав справу, – змінив усім п’ятьом запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання. Прокурори підтвердили, що ексберкутівці були включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і бойовиками «ЛДНР».

29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною й підтримуваними Росією бойовиками за формулою «76 на 124». Україна отримала 76 людей (12 військових, 64 цивільних​).

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 30 грудня заявила, що обмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців була умовою обміну.