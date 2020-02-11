Ексберкутівці, які повернулися в Україну, залишаються підсудними – Рябошапка

Двоє колишніх беркутівців, Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які повенулися в Київ після обміну, залишаються підсудними. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
«Справа зараз перебуває на стадії судового розгляду і відповідно ті люди, які були обміняні і які повернулися, як були підсудними, так ними й залишаються. Тобто процесуальний статус у них не змінився», – заявив генпрокурор.
Рябошапка додав, що наступне засідання у цій справі відбудеться 17 березня.
«Якщо вони з’являться до суду, то не буде підстав для зміни їм запобіжних заходів, якщо не з’являться, то ми реагуватимемо інакше», – наголосив генпрокурор.
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8 лютого адвокат Олександр Горошинський заявив, що колишні співробітники спецпідрозділу загону «Беркут» Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до Києва після їхнього обміну.
Горошинський оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці спільне фото з Маринченком і Тамтурою, а також фото і текст їхнього звернення до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова і генерального прокурора Руслана Рябошапки.
У листі йдеться, зокрема, про вимогу скасувати закон про амністію для учасників Революції гідності. Його автори також заперечують свою відповідальність за загибель протестувальників під час розстрілів Небесної сотні в лютому 2014 року.
П’ятьох колишніх «беркутівців» – Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка – звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
У грудні 2019 року Генпрокуратура змінила групу прокурорів у справі розстрілу на Майдані, а суд, який розглядав справу, – змінив усім п’ятьом запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.
29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між Україною й підтримуваними Росією бойовиками за формулою «76 на 124». Україна отримала 76 людей (12 військових, 64 цивільних).
За день до цього Київський апеляційний суд звільнив колишніх беркутівців під особисте зобов’язання. Під час засідання Генпрокуратура змінила групу прокурорів у цій справі.
Вони підтвердили, що ексберкутівці були включені до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і бойовиками «ЛДНР».
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 30 грудня заявила, що обмін ексберкутівців «суттєво ускладнить» розгляд справи Майдану.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача угрупованням «ЛДНР» п’яти колишніх беркутівців була умовою обміну.
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