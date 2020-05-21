Слідчі повідомили двом ексберкутівцям про підозру у «справах Майдану»

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно із прокурорами повідомили про підозру двом колишнім працівникам полку міліції особливого призначення «Беркут» у Києві.
«Експравоохоронці підозрюються у незаконному перешкоджанні, організації та проведенню зборів у центральній частині міста Києва, а також у наданні слідчому завідомо неправдивих показань із штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України)», – ідеться в повідомленні на сайті ДБР.
За даними слідства, вранці 20 січня 2014 року на вулиці Лаврській у місті Києві група з 10–15 осіб затримала трьох учасників Євромайдану, які поверталися додому з майдану Незалежності, та передали їх працівникам спецпідрозділу «Беркут». «Беркутівці» сфальсифікували докази щодо цих громадян, склали рапорти та надали завідомо неправдиві покази про нібито затримання цих осіб на вулиці Грушевського в Києві під час вчинення ними злочину.
Унаслідок незаконних дій правоохоронців трьох активістів затримали, їм повідомили про підозру та взяли під варту за особливо тяжкий злочин, якого вони насправді не вчиняли.
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