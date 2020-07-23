«Справи Майдану»: розслідування щодо 2 колишніх «беркутівців» завершене, ще одному повідомили про підозру

У Офісі генерального прокурора повідомили про завершення досудового розслідування щодо двох колишніх міліціонерів нині розформованого полку міліції особливого призначення «Беркут» у Києві.

«Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 «беркутівці» перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання екс-правоохоронці застосували до потерпілого фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації і проведенню зборів. Надалі міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, в які внесли завідомо неправдиві відомості», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, ще одному колишньому міліціонеру повідомлено про підозру в перешкоджанні проведенню зборів і мітингів.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.