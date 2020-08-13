Справи Майдану: суд дозволив заочні розслідування дій екскомандира «Беркуту» і арешт ексдиректора департаменту МВС

Суддя Печерського районного суду дозволив Управлінню з розслідування злочинів проти учасників Революції гідності ДБР заочно розслідувати дії колишнього командира роти спеціального призначення «Беркуту», повідомляє Державне бюро розслідувань 13 серпня.

За повідомленням, ексспівробітника «Беркуту» підозрюють в умисних убивствах учасників протестів 20 лютого 2014 на вулиці Інститутській та в інших злочинах.

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«Наразі вживаються заходи задля отримання дозволів на здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках, оголошених у міжнародний розшук», – зазначають у ДБР.

Крім того, додають у Бюро, суд заочно заарештував колишнього директора Департамету матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ. Йдеться про кримінальну справу «за фактами постачання з Російської Федерації спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва».

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.