Вища рада правосуддя пояснила, чому вирішила запропонувати Зеленському призначити «суддю Майдану» Кицюка

Вища рада правосуддя вирішила внести президенту України Володимиру Зеленському подання про призначення Віктора Кицюка суддею Печерського районного суду Києва після перегляду його справи Верховним судом.

У вересні 2017 року Вища рада правосуддя відмовила у внесенні президентові України подання про призначення Кицюка через порушення щодо нього кримінальної справи, встановлення Дисциплінарною палатою факту порушення суддею норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та відсутність вичерпних відомостей у декларації доброчесності судді.

«Вказане рішення ВРП суддя В.Кицюк оскаржив до Верховного суду. Рішенням від 11 грудня 2019 року Верховний суд задовольнив позов Кицюка В.П. та скасував рішення ВРП від вересня 2017 року», – заявили у Вищій раді правосуддя.

Згідно з повідомленням, Верховний суд вказав:

сам факт порушення кримінальної справи не доводить винуватість судді, оскільки діє презумпція невинуватості до винесення вироку суду;

факт визнання судді винним у порушенні процесуального законодавства та непритягнення до дисциплінарної відповідальності через сплив строку не свідчить про неможливість бути призначеним суддею;

зазначення в декларації інформації не в повному обсязі саме по собі не свідчить про недоброчесність судді.

Окремо Верховний суд зазначив, що в аналогічних справах ВРП вносила подання про призначення, зокрема щодо судді Подільського районного суду міста Києва. Аналогічна позиція Верховного суду неодноразово була підтверджена рішеннями Великої Палати Верховного суду.

Відповідно, ВРП повторно розглянула рекомендацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів про призначення Віктора Кицюка на посаду судді Печерського районного суду міста Києва. Оскільки ця рекомендація ВККС внесена у 2014 році, тобто до початку процедури кваліфікаційного оцінювання, ВРП розглянула вказане подання.

Питання кваліфікаційного оцінювання щодо судді Віктора Кицюка ВРП розгляне після надходження відповідного подання та завершення розгляду Верховним судом позову Кицюка про припинення кваліфікаційного оцінювання.

У Вищій раді правосуддя зазначили, що інформація про можливе неодноразове порушення суддею Кицюком правил дорожнього руху не знайшла підтвердження. Суддя нібито надав «вичерпні пояснення» з цього приводу.

Національне агентство з питань запобігання корупції, перевіривши декларації судді, не знайшло ознак порушень порядку декларування статків та майна.

«Отже, за результатами розгляду рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, внесеної до ВРП у 2014 році, не встановлено обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні президентові України подання про призначення Кицюка В.П. на посаду судді Печерського районного суду міста Києва», – заявили у Вищій раді правосуддя.

У березні 2015 року Верховна Рада надала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва: Оксани Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка. Після цього суд обрав запобіжний захід для Кицюка у вигляді особистого зобов’язання з вимогою носити електронний браслет.

Віктор Кицюк розглядав справи проти активістів Майдану, а також був слідчим суддею у справі про вбивство бізнесмена Євгена Щербаня, в якій обвинувачення висунули Юлії Тимошенко.