ВРП відмовилася внести подання про призначення Кицюка на посаду судді

Вища рада правосуддя відмовилася внести подання президентові України про призначення кількох суддів, зокрема Віктора Кицюка на посаду судді Печерського райсуду Києва.

Як повідомила речниця ради Оксана Лисенко насвоїй сторінці в Facebook, ВРП також відмовила у поданні щодо Олександра Білика – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва, Станіслава Ноздрякова – на посаду судді Подільського райсуду Києва.

Також про це повідомив член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів Роман Маселко.

Відповідно до законодавства, президент України призначає суддів за поданням Вищої ради правосуддя.

Прокуратура підозрює Кицюка у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених частиною 2 статті 375 (винесення завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу.

У березні 2015 року Верховна Рада надала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва: судді Оксани Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка. Після цього суд обрав запобіжний захід для Кицюка у вигляді особистого зобов’язання з вимогою носити електронний браслет.

Віктор Кицюк розглядав справи проти активістів Майдану, а також був слідчим суддею у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачення було висунуте Юлії Тимошенко.