Німеччина виділяє 10 млн євро на соціальні послуги і подолання COVID-19 на Донбасі – посольство

Німеччина виділяє 10 мільйонів євро на розвиток соціальних послуг і подолання пандемії COVID-19 у громадах на сході України, повідомило німецьке посольство в Україні.

«У 2019-2020 роках ЮНІСЕФ розпочав реалізацію проєкту «СПІЛЬНО», який фінансується Німецьким банком розвитку (KfW). Соціальні послуги для сімей у громадах» у 12 пілотних громадах на сході України. Фінансування наступної фази дозволить запровадити нові програмні напрямки й поширити проєкт на інші громади», – розповіли в посольстві.

Основна увага проєкту присвячена інклюзивній освіті, стабільному доступу до чистої води й громадській активності молоді. Буде також покращена фізична доступність закладів освіти, повідомили в посольстві.

«Усе це в комплексі сприятиме соціальній згуртованості й благополуччю сімей у громадах, що постраждали від конфлікту. Проєкт охопить понад 500 000 мешканців на сході України», – зазначили дипломати.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.