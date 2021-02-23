Протягом 2020 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 8 цивільних, 62-х поранено – ООН

Упродовж 2020 року Моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала на Донбасі 70 випадків гибелі або поранення цивільних осіб: вісім загиблих (п’ять жінок і троє чоловіків) та 62 поранених (30 чоловіків, 23 жінки, шість дівчаток і троє хлопчиків).

Йдеться про жертв артилерійських обстрілів, вогню зі стрілецької зброї і легких озброєнь, а також ударів безпілотників.

«З них 87 відсотків (сім загиблих і 54 поранених) були зафіксовані на території, яка контролюється озброєними групами, і 13 відсотків (один загиблий і вісім поранених) – на території, яка контролюється урядом (України, – ред.)».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.