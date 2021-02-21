Бойовики сім разів порушили режим тиші, постраждали цивільні будинки та інфраструктура – штаб

Російські гібридні війська 20 лютого сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли зафіксовані по позиціях українських військових поблизу Південного з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Крім того, зазначають у штабі, під обстріли потрапили будинки мирних жителів.

«Поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає», – повідомляє штаб.

Також, згідно зі зведенням, бойовики обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції ООС поблизу Попасної та Катеринівки.

«На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає», – йдеться в повідомленні.

З початку доби 21 лютого штаб не фіксував порушень режиму тиші.

Бойовики незаконних збройних угруповань, зі свого боку, звинуватили Збройні сили України в обстрілах окупованої ними території 20 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.