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21 лютого 2021, Київ 10:15
Новини | Суспільство

Бойовики сім разів порушили режим тиші, постраждали цивільні будинки та інфраструктура – штаб

За даними штабу, ніхто з українських військових та мирних жителів 20 лютого не постраждав

Російські гібридні війська 20 лютого сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли зафіксовані по позиціях українських військових поблизу Південного з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї.

Крім того, зазначають у штабі, під обстріли потрапили будинки мирних жителів.

«Поблизу Новгородського збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Об’єднаних сил, а й будинки місцевих жителів. Так, внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення немає», – повідомляє штаб.

Також, згідно зі зведенням, бойовики обстріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції ООС поблизу Попасної та Катеринівки.

«На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає», – йдеться в повідомленні.

З початку доби 21 лютого штаб не фіксував порушень режиму тиші.

Бойовики незаконних збройних угруповань, зі свого боку, звинуватили Збройні сили України в обстрілах окупованої ними території 20 лютого.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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